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Dünya, Libya

Libya ordusu Trablus'un idari sınırlarında kontrolü sağladı

Libya ordusu, başkent Trablus'un il idari sınırlarının tamamında kontrolü sağladığını açıkladı.

Enes Canlı   | 04.06.2020
Libya ordusu Trablus'un idari sınırlarında kontrolü sağladı

Ankara

Ordu Sözcüsü Albay Muhammed Kununu, yaptığı görüntülü paylaşımda, telsizden ordu birliklerine anons yaparak, "Trablus il idari sınırının tamamında kontrolü sağladıklarını" duyurdu. 

Libya makamlarından konuya ilişkin detay paylaşılmadı.

Dün başkentin güneyindeki Trablus Uluslararası Havalimanı'ndan ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milisleri çıkardıklarını duyuran Libya ordusu, bu sabah da başkentin güneyindeki Ayn Zara ve Vadi er-Rebi bölgelerinin tamamında kontrolü sağladığını, Kasr bin Gaşir ve Suk el-Hamis'i de milislerden aldıklarını açıklamıştı.

Libya ordusunun başkentin güneyinde Hafter milislerinin konuşlandığı noktalara yönelik ilerleyişi sürüyor.

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