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Dünya

İsrail Meclisi Kovid-19 nedeniyle tüm oturumlarını askıya aldı

İsrail Meclisi, bir milletvekilinin yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından tüm oturumlarını askıya aldı.

Esat Fırat   | 04.06.2020
İsrail Meclisi Kovid-19 nedeniyle tüm oturumlarını askıya aldı

Kudüs

Meclis Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden Ortak Arap Listesi Bloku Üyesi Milletvekili Sami Ebu Şahade'nin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Açıklamada, ihtiyati tedbir olarak Meclis'te bugün yapılması planlanan tüm komisyon toplantılarının iptal edilmesine karar verildiği kaydedildi.

Öte yandan İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN'ın haberine göre, tüm çalışanlardan bir sonraki emre kadar Meclis'e gelmemeleri istendi.

Milletvekili Ebu Şahade, dün gece sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurmuştu.

İsrail Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkedeki Kovid-19 vaka sayısı 17 bin 377'ye, ölü sayısı ise 291'e yükseldi.

Mayısın ortalarında günlük yeni vaka sayısının 50'nin altına düştüğü İsrail'de, Kovid-19 nedeniyle kapatılan okullarda yeniden eğitime başlanmış, restoran ve alışveriş merkezleri dahil tüm işletmeler açılmıştı.


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