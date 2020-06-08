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Dünya, Libya

Libya ordusu Sirte'nin güneyinde iki bölgeyi ele geçirdi

Libya ordusu, Sirte kentinin güneyindeki Carif ve El-Kıbeybe bölgelerinin, ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerden kurtarıldığını duyurdu.

Gülşen Topçu   | 08.06.2020
Libya ordusu Sirte'nin güneyinde iki bölgeyi ele geçirdi

Trablus

Libya ordusu, Sirte kentinin güneyindeki Carif ve El-Kıbeybe bölgelerinin, ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerden kurtarıldığını duyurdu.

Sirte ve Cufra'nın Güvenliğini Sağlama ve Koruma Operasyon Biriminin Facebook hesabından yapılan yazılı açıklamada, Carif ve Kıbeybe bölgelerinin milislerden arındırıldığı belirtildi, ancak ayrıntılı bilgi verilmedi.

Söz konusu bölgelerin, cumartesi günü başlatılan "Zafer Yolları" isimli operasyon kapsamında kurtarıldığı ifade edildi.

Libya ordusu dün, Sirte'yi Hafter milislerinden temizlemek için kentin banliyölerine askeri sevkiyatı artırmıştı.

Libya ordusu cumartesi günü Sirte, Cufra Askeri Hava Üssü ve çevresindeki bölgeleri Halife Hafter'e bağlı milislerden kurtarmak için "Zafer Yolları" adını verdikleri yeni bir harekat başlattığını duyurmuştu.

Başkent Trablus'un yaklaşık 450 kilometre doğusundaki sahil kenti Sirte'ye ilerleyen Libya ordusu, dün Sirte'nin batısındaki Vişke beldesini Hafter'e bağlı milislerden kurtarmıştı.

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