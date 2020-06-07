Euro
7.63
Dolar
6.77
BIST 100
110,413.20
Altın
1,684.33
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

Yerli üretim solunum cihazları Brezilya'ya nefes olacak

Türkiye'de üretilip Brezilya'ya ihraç edilen 650 yerli solunum cihazı, ülkenin Sao Paulo eyaletine ulaştı.

Muhammed Emin Canik   | 07.06.2020
Yerli üretim solunum cihazları Brezilya'ya nefes olacak

Buenos Aires


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Türkiye'de üretilip Brezilya'ya ihraç edilen 650 yerli solunum cihazı, ülkenin Sao Paulo eyaletine ulaştı.

                    

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter hesabından, Brezilya'nın Sao Paulo eyaletine satılan solunum cihazlarının teslim alınmasına ilişkin görüntüleri paylaştı.

Bakan Varank, paylaşımında "Videodaki tırlarda milli teknoloji hamlesi var. Dünyaya nefes olan yerli yoğun bakım solunum cihazlarımız var. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde sahip çıktığımız insanlık değerleri var." ifadelerine yer verdi.

Brezilya basınında çıkan haberlerde, Türkiye'den alınan 1500 solunum cihazından 650'sinin teslim edildiği ve pazar günü itibarıyla bölgedeki hastanelere dağıtımının yapılacağı belirtildi.

Nüfusu 210 milyonu aşan Brezilya, dünyada ABD'nin ardından en çok Kovid-19 vakasının görüldüğü ülke olarak öne çıkıyor.

Latin Amerika bölgesinde salgının merkez üssü haline gelen ülkede bugüne kadar, 35 bin 930 kişinin hayatına mal olan virüs 672 bin 846 kişide görüldü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Yerli üretim solunum cihazları Brezilya'ya nefes olacak
Kuveyt'te camiler 3 ay aradan sonra yeniden ibadete açılıyor
Yeni Delhi'de hastaneler Kovid-19 salgını için başkent sakinlerine ayrıldı
Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 29 bin 155'e yükseldi

Benzer haberler

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Yerli üretim solunum cihazları Brezilya'ya nefes olacak

Kuveyt'te camiler 3 ay aradan sonra yeniden ibadete açılıyor

Koronavirüs salgınında 24 saat

Koronavirüs salgınında 24 saat
Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 29 bin 155'e yükseldi

Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 29 bin 155'e yükseldi
Türkiye'de Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 137 bin 969 oldu

Türkiye'de Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 137 bin 969 oldu