Euro
7.57
Dolar
6.81
BIST 100
106,828.40
Altın
1,734.01
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
CHP Sözcüsü Faik Öztrak, MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulunuyor
logo
Dünya, Libya

Libya ordusu Hafter milislerine ait 3 askeri aracı imha etti

Libya ordusu, başkent Trablus'un güneyinde Hafter milislerine ait 3 askeri aracı imha ettiğini duyurdu.

Mücahit Aydemir   | 01.06.2020
Libya ordusu Hafter milislerine ait 3 askeri aracı imha etti

Ankara

Libya Ordu Sözcüsü Albay Muhammed Kununu yaptığı açıklamada, orduya bağlı hava unsurlarının, Trablus'un güneyindeki Esabia kenti sınırlarına düzenlediği harekatta, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin darbeci lideri Halife Hafter milislerine ait silahlı 3 askeri aracı hedef aldığını belirtti.

"Kahraman silahlı kuvvetlerimize, isyancıların ezilmesi ve isyanın hiçbir acıma ve merhamet göstermeden kökünden yok edilmesi talimatı verilmiştir." ifadelerini kullanan Kununu, Libya hükümetinin siyasi ve toplumsal çözümler sunmayı öncelediğini "ancak barışçıl çözümlerin tükenmesi halinde şiddet kullandığını" vurguladı.

Esabia kentinin tamamını 21 Mayıs'ta Hafter'e bağlı milislerden kurtardığını açıklayan Libya ordusunun, başkentin güneyindeki bölgelerde Hafter milisleriyle girdiği şiddetli çatışmalar devam ediyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sağlık Bakanlığından sağlık kurumlarında Kovid-19 tedbirleri
Kovid-19 İran esnafını 2 ayda 6 milyar dolar zarara uğrattı
KKTC'de Kovid-19 önlemlerinin birçoğu kaldırıldı
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 6 milyon 278 bini geçti
İran Sağlık Bakanı Nemeki: Koronavirüsten son dakika golü yiyeceğiz

Benzer haberler

Libya ordusu Hafter milislerine ait 3 askeri aracı imha etti

Libya ordusu Hafter milislerine ait 3 askeri aracı imha etti

Libya Başbakanı Serrac, Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian ile telefonda görüştü

Libya Ordu Sözcüsü Kununu'dan 'isyancıları ortadan kaldıracağız' açıklaması

Libya Ordusu başkentin güneyindeki Trablus Havalimanı'na ilerliyor

Libya Ordusu başkentin güneyindeki Trablus Havalimanı'na ilerliyor
Afrika’nın en fazla petrol rezervine sahip Libya bu zenginliğini kullanmaktan mahrum

Afrika’nın en fazla petrol rezervine sahip Libya bu zenginliğini kullanmaktan mahrum
Libya Başbakanı Serrac, İtalyan mevkidaşı Conte ile telefonda görüştü

Libya Başbakanı Serrac, İtalyan mevkidaşı Conte ile telefonda görüştü