Euro
7.53
Dolar
6.72
BIST 100
108,097.30
Altın
1,738.04
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Libya

Libya ordusu: Hafter milisleri savaş meydanlarında 48 ceset bıraktı

Libya ordusu, ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin savaş meydanlarından kaçarken geride 48 ceset bıraktığını duyurdu.

Gülşen Topçu   | 03.06.2020
Libya ordusu: Hafter milisleri savaş meydanlarında 48 ceset bıraktı

Trablus

Libya Ordu Sözcüsü Albay Muhammed Kununu, ordunun yürüttüğü Öfke Volkanı Operasyonu basın biriminden yayımlanan açıklamasında, Hafter milislerinin savaş meydanlarından kaçarken geride 48 ceset bıraktığını belirtti ancak detaylı bilgi vermedi.

Kununu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ihtimali göz önünde bulundurularak söz konusu cesetlerin toplanması sırasında koruyucu giysiler giyilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması talimatı verdiklerini ifade etti.

Kununu ayrıca orduya bağlı 307. Taburun, Trablus'un güneyindeki Vadi er-Rabi bölgesinde Hafter milislerine bağlı bir birliği topçu ateşiyle hedef aldığı bilgisini paylaştı.

Öte yandan Sirte ve El-Cufra'nın Güvenliğini Sağlama Operasyon Birimi Sözcüsü Tuğgeneral Abdulhadi Dirah, yaptığı açıklamada, Sirte'de Hafter saflarında savaşan 2 Rus paralı askerin Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini, 2'sinde de virüse rastlandığını belirtti.

Dirah, Sirte'deki tıbbi kaynakların, 2 paralı askerin virüs nedeniyle öldüğünü doğruladığını aktardı.




Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Yemen Başbakanı Kovid-19'la mücadelede uluslararası toplumdan destek istedi
Kütahya'da açık alanlarda maske takma zorunluluğu
Sağlık Bakanı Koca'dan 'salgın sona ermedi' uyarısı
Koronavirüs salgınında son 24 saat

Benzer haberler

Libya ordusu: Hafter milisleri savaş meydanlarında 48 ceset bıraktı

Libya ordusu: Hafter milisleri savaş meydanlarında 48 ceset bıraktı

Fransa, Libya'da ateşkes görüşmelerinin yeniden başlaması kararından memnun

Libya ordusu ile Hafter milisleri arasında başkentin güneyinde şiddetli çatışmalar yaşanıyor

Tunus Meclis Başkanı Gannuşi: Libya’da yaşananlara komşu ülkeler kayıtsız kalamaz

Tunus Meclis Başkanı Gannuşi: Libya’da yaşananlara komşu ülkeler kayıtsız kalamaz
Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı ölüm ve vaka sayıları arttı

Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı ölüm ve vaka sayıları arttı
Libya Ordusu stratejik Yermuk Askeri Kampı çevresinde kontrolü sağladı

Libya Ordusu stratejik Yermuk Askeri Kampı çevresinde kontrolü sağladı