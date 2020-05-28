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Dünya

Libya ordusu başkent Trablus’un güneyindeki Ayn Zara'da kontrolü sağladı

Libya ordusu başkent Trablus’un güneyinde yer alan Ayn Zara bölgesini ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter milislerinden geri aldı.

Aydoğan Kalabalık   | 28.05.2020
Libya ordusu başkent Trablus’un güneyindeki Ayn Zara'da kontrolü sağladı

İstanbul

AA muhabirine konuşan Libya hükümeti tarafından yürütülen Öfke Volkanı Operasyonu Sözcüsü Mustafa el-Mecai, “Askeri birliklerimiz başkent Trablus’un güneyindeki bölgelerde yer alan Rembe, Kazirma, Vadi Rabi ve Hallatat bölgelerindeki operasyonlarını sürdürüyor. Ayn Zara bölgesinin tamamında kontrol birliklerimizin eline geçti." ifadelerini kullandı.

Libya ordusuna bağlı askeri birliklerin güneye doğru ilerlemeye devam ettiğini söyleyen Mecai, Ayn Zara’da bazı Hafter milislerinin esir alındığı bilgisini paylaştı ancak detay vermedi.

Öfke Volkanı Operasyonu resmi Facebook hesabından yine bugün yapılan açıklamada Hafter milislerine Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından temin edilen 3 zırhlı aracın imha edildiği duyurulmuştu. Libya ordusu ramazan ayının son günlerinde Yermük, Hamza ve Tikbali askeri kamplarını Hafter milislerinin elinden alarak buralarda kontrolü sağlamıştı.

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