Trablus mücadelesinde 'Hafter'in mızrağı' Ayn Zara'da kırıldı
General Halife Hafter'in üç hafta önce başlattığı, başkent Trablus'un merkezini hedef alan ilerleyişi Ayn Zara bölgesinde kırıldı.
Libya
Libya'da General Halife Hafter'in üç hafta önce başlattığı askeri hamlede başkent Trablus'un merkezini hedef alan mızrak ucu, Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı birliklerin mukavemetiyle Ayn Zara bölgesinde kırıldı.
Halife Hafter'in başkenti ele geçirmek için başlattığı saldırı ve UMH birliklerinin de "Burkan el-Gadab" operasyonuyla karşılık vermesiyle patlak veren çatışmalar, uluslararası kınamaların gölgesinde 4 Nisan'dan bu yana devam ediyor.
Libya'da General Halife Hafter'in başkent Trablus'a yönelik saldırısı üç haftayı geride bırakırken UMH'ye bağlı birlikler, saldırıları başkentin merkezinden birkaç kilometre uzaklaştırmayı başardı.
Trablus çevresindeki çatışmalar devam ederken sahada salı gününden bu yana kayda değer bir gelişme yaşanmadı.
UMH'nin Vadi er-Rabi ile Es-Suvani eksenindeki hakimiyeti
Libya'daki özel televizyon kanalı "Libya el-Ahrar", başkentin güney banliyölerinden, merkezden sadece 11 kilometre uzaklıktaki Ayn Zara bölgesinin UMH birlikleri tarafından ele geçirildiğini duyurdu.
Bu gelişme, UMH'nin Ayn Zara ile Trablus'un güneydoğusundaki Vadi er-Rabi'deki birliklerinin bir araya geldiği ve Vadi er-Rabi'de Hafter'e ait iki noktanın abluka altına alındığına ilişkin haberleri de doğrular nitelikteydi.
Askeri açıdan bakıldığında ise Vadi er-Rabi'nin doğusundan Es-Suvani bölgesine kadar uzanan; Ayn Zara ve Trablus'taki en büyük kışla olan Hıllet el-Furcan'daki Yermuk Kampı'ndan geçen bir eksende güvenliğin sağlandığı anlamına geliyor.
Hafter güçlerinin, Trablus'ta nüfusun yoğun olduğu bölgelere baskın düzenleme riskinin azalması, UMH birliklerine, saldırıları püskürtmek için güven ortamı oluşturdu. Böylece UMH birlikleri, Trablus'un 20 kilometre güneyindeki Hıllet el-Furcan ile 25 kilometre güneyindeki Uluslararası Trablus Havalimanı'nda (eski havalimanı) kalan Hafter güçlerini çekilmeye zorladı.
Trablus Havaalimanı çevresinde çatışmalar devam ediyor
Ancak Hafter güçleri, Yermuk Kampı'na yönelik saldırılarında başarısız olmaları hatta bölgenin güneyinden kilometrelerce uzağa püskürtülmelerine rağmen Hıllet el-Furcan eksenindeki bazı ceplerde kontrolü hala elinde tutuyor.
Hafter güçleri ayrıca Ayn Zara'nın güneyindeki Kasr bin Gaşir bölgesinin neredeyse tamamını kontrolü altında bulunduruyor.
Kasr bin Gaşir bölgesi; eski havalimanı, Yermuk, Ayn Zara ve Vadi er-Rabi'ye yönelik saldırının odak noktası olarak addediliyor. Bu bölgenin bir diğer özelliği de Trablus'un 90 kilometre güneybatısında yer alan ve Hafter güçlerinin destek gördüğü Terhune kentinden gelen askeri teçhizat ve kumanyaların toplandığı alan olması.
Doğusunda Kasr bin Gaşir bölgesinin bulunduğu Uluslararası Trablus Havalimanı ise son günlerde şiddetli çatışmalara sahne oluyor. Kontrolün vurkaç taktiğiyle bir taraftan diğerine geçtiği eski havalimanı bölgesinde nihai bir sonuca henüz ulaşılmadı.
Bununla birlikte eski havalimanı bölgesi çepeçevre UMH birlikleri tarafından kuşatılmış durumda. Burkan el-Gadab operasyonu sözcüsü Mustafa el-Mecei, yaptığı açıklamada, UMH birliklerinin, geçen pazartesi üç koldan düzenlediği operasyonla havalimanı bölgesinin büyük bir kısmının yeniden kontrol altına alındığını belirtti.
Trablus Havalimanı 2014'ten bu yana hizmet dışı olsa da UMH, Hafter güçlerinin bu bölgeyi ele geçirmesi konusunda endişeli. Zira Hafter güçleri, Trablus'a yönelik olası hava saldırıları için havalimanının pistini kullanabilir ya da bu bölgeden diğer cephelerdeki güçlerini daha etkin şekilde takviye edebilir.
General Hafter ise birliklerinin Ayn Zara, Vadi er-Rabi, Es-Suvani, Ez-Zehra, El-Aziziye başta olmak üzere birden fazla noktadan geri çekilmesi, buna ilaveten eski havalimanındaki başarısızlığı, Yermuk Kampı'nı kontrol edememesi, Ebu Selim eş-Şabi'ye doğru Selahaddin ekseninde ilerleme kaydedememesinin ardından çatışma eksenlerine daha fazla askeri takviye yapmak için çalışıyor.
Giryan ekseni: Hafter dengesini yeniden kazanıyor
UMH birliklerinin geçen hafta Es-Suvani Mahallesi ile Verşefane bölgesindeki (Aziziye- Zehra- Saidiye) güçlü ilerleyişi ve Giryan kentine doğru yaklaşması beklendiği gibi sonuçlanmadı.
Zira Hafter güçleri, Giryan kentindeki gençlerinin ayaklanmasını bastırdı ve El-Aziziye tarafından bölgeye yaklaşan UMH birliklerine karşı koydu. Hafter güçleri ayrıca Giryan'ın kuzey girişi El-Kavasım bölgesini ele geçiren UMH güçlerini bölgeden uzaklaştırdı.
Çatışmalarda savaş helikopteri kullanmasının ardından rahat bir nefes alan Hafter güçleri, karşı saldırı düzenleyerek El-Aziziye'ye ulaştı. Bu gelişmenin ardından Hafter güçleri ile UMH birlikleri bölgede vurkaç taktiğinin öne çıktığı bir çatışmaya girdi.
Ancak salı günü Esbia bölgesini çevreleyen ve Giryan'ın kuzeyindeki El-Hira bölgesinde denetimi sağlayan UMH birlikleri, Hafter güçlerinin ana ikmal hattını kestiklerini ve bu güçlerin Giryan'ın eteklerine doğru gerilediğini açıkladı.
UMH birlikleri ayrıca Hafter güçlerini El-Kesarat bölgesine doğru kuşatmaya çalıştı ve bu da bölgede yeni bir savaş cephesi açılmasıyla sonuçlandı.
Sonuç olarak UMH birlikleri, sahanın doğu kanadında (Ayn Zara ve Vadi er-Rabi) ilerleme sağladı, Yermuk ve eski havalimanı mevzilerini güçlendirdi.
Hafter güçleri ise Es-Suvani, Ez-Zehra ve El-Aziziye noktalarındaki hızlı gerilemenin ardından sahanın batı kanadında dengesini yeniden sağladı.
Bir sonraki aşamada, UMH birliklerinin batı kavisinin yolunu kapatmak için Giryan kentindeki çatışmaları sonlandırmaya ve Hafter güçlerini Hıllet el-Furcan ve eski havalimanı bölgelerinden uzaklaştırmaya çalışması bekleniyor.
UMH'nin ayrıca Hafter güçlerinin mevzilendiği Kasr bin Gaşir bölgesindeki ikmal yolları ile Terhune'den gelen takviyelerin üzerinde yer alan Esbia, Suk el-Hamis, Suk el-Ahad yollarını kesmeye çalışacağı öngörülüyor.
Hafter güçlerinin de faaliyetlerini El-Aziziye, Es-Suvani'deki mevzilerine geri dönmek, Trablus Havalimanı, Yermuk Kampı'nı yeniden ele geçirmek için yoğunlaştırması bekleniyor. Hafter ayrıca Selahaddin yönüne ilerlemeye, Ayn Zara'da yeni bir cephe açmaya ve Vadi el-Rabi'de izole edilmiş silahlı grupları çevreleyen ablukayı kırmaya çalışabilir.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.