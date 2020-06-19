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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, Ankara’da ortak basın toplantısı düzenliyor.
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Dünya, Libya

Libya ordusu asayiş operasyonlarına devam ediyor

Libya ordusuna bağlı birlikler, gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter milislerinden kurtardığı kentler ve bölgelerde asayiş operasyonlarına hız verdi.

Enes Canlı   | 19.06.2020
Libya ordusu asayiş operasyonlarına devam ediyor

Trablus

Libya ordusuna bağlı Batı Bölgeleri Ortak Operasyon Odası'ndan yapılan açıklamada, "Petrol ülkesinde Libyalı vatandaşlar, kilometrelerce uzunlukta akaryakıt kuyruklarında beklerken, ülkenin batısında petrol kaçakçılığı yapan çetelere baskın düzenlenmiştir." ifadeleri yer aldı. 

Açıklamada, suçluları adalete teslim etmek için söz konusu operasyonların devam edeceği vurgulandı.

Hafter milislerinin, patlayıcı madde deposu bulundu

Libya ordusunun yürüttüğü Öfke Volkanı Operasyonu basın biriminden yapılan yazılı açıklamaya göre, Hafter milislerinin başkente yönelik saldırılarında harekat ve ikmal merkezi olarak kullandıkları Terhune vilayetinde patlayıcı madde deposu bulundu.

Depoda bulunan, 200 varil kimyasal madde ve patlayıcı yapımında kullanılan diğer teçhizatın ele geçirildiği bilgisi paylaşılırken, başka detay verilmedi.

Libya hükümeti, son dönemde başta Trablus il idari sınırının tamamı olmak üzere Terhune vilayeti ve diğer bölgeleri Hafter'e bağlı milislerden geri almıştı.

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