Euro
7.70
Dolar
6.86
BIST 100
111,921.00
Altın
1,720.05
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Libya

Libya’nın Terhune kentinde alıkonulan Mısırlı 23 işçi ülkelerine döndü

Libya’nın Terhune kentinde alıkonulan 23 Mısırlı işçi bu sabah ülkelerine döndü.

Aydoğan Kalabalık   | 18.06.2020
Libya’nın Terhune kentinde alıkonulan Mısırlı 23 işçi ülkelerine döndü

Istanbul

Libya devlet televizyonu Mısır ve Libya arasındaki görüşmelerin olumlu sonuç verdiği ve Mısırlı 23 işçinin bu sabah ülkelerine döndüğünü açıkladı.

Libya İçişleri Bakanlığı tarafından konu ile ilgili dün yapılan yazılı açıklamada, Mısırlı işçileri alıkoyanların yakalandığı ve haklarında yasal işlem başlatıldığı kaydedilmişti.

İşçilerin tamamının sağlık durumunun iyi olduğu ve kendilerine herhangi bir kısıtlama getirilmediğinin altı çizilen açıklamada, “Libya ve Mısır halkını birbirine bağlayan tarihi ilişkilere ferdi olayların zarar veremeyeceği ve ülkeler arasındaki siyasi farklılıkların hiçbir şekilde Libya ve Mısır halkları arasındaki sevgi ve kardeşlik ilişkilerini etkileyemeyeceğine” işaret edildi.

Libya ordusunun Terhune kentini ele geçirmesinin ardından, burada bulunan Mısırlı işçiler bir grup tarafından alıkonulmuştu. Önce Mısır’da sosyal medyaya yansıyan görüntüler, uluslararası medya tarafından da yayınlandı.

Görüntülerde tek ayağı üzerinde duran 23 işçinin ellerini havada tutmaları ve Libya hükümeti tarafından yürütülen Öfke Volkanı Operasyonu lehine slogan atmaları istendiği görülüyordu. Mısır hükümeti, işçilerin kayıtsız şartsız serbest bırakılması çağrısında bulunmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Endonezya'da en yüksek günlük Kovid-19 vaka artışı kaydedildi
Antalya'da güneşli havayı fırsat bilen tatilciler denize girdi
Başkentte maske denetimi
İran Sağlık Bakan Yardımcısı Herirçi: Kovid-19 salgını bir yıl sürebilir
İran'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı yeniden 100'ün altına düştü

Benzer haberler

Libya’nın Terhune kentinde alıkonulan Mısırlı 23 işçi ülkelerine döndü

Libya’nın Terhune kentinde alıkonulan Mısırlı 23 işçi ülkelerine döndü

Libya BM Ekonomik ve Sosyal Konseyi üyesi oldu

MSB: Libya'da 12 mühimmat EOD timlerince imha edildi

Bakan Çavuşoğlu: Libya'ya olan desteğimizi daha güçlü vurgulamak için bu ziyareti gerçekleştirdik

Bakan Çavuşoğlu: Libya'ya olan desteğimizi daha güçlü vurgulamak için bu ziyareti gerçekleştirdik
SETA Dış Politika Araştırmaları Direktörü Ataman: Libya hükümetini sahada destekleyen tek aktör Türkiye

SETA Dış Politika Araştırmaları Direktörü Ataman: Libya hükümetini sahada destekleyen tek aktör Türkiye
Katar'dan Libya'daki toplu mezarlar için bağımsız soruşturma çağrısı

Katar'dan Libya'daki toplu mezarlar için bağımsız soruşturma çağrısı