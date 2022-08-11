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Dünya

Libya’nın günlük petrol üretimi 1 milyon 200 bin varilin üstüne çıktı

Libya Ulusal Petrol Şirketi, ülkedeki petrol üretiminin günde 1 milyon 200 bin varilin üzerine çıktığını ve güvenlik sorunları nedeniyle petrol sahalarının kapanması krizinden önceki üretim miktarını aştığını duyurdu.

Ali Semerci   | 11.08.2022
Libya’nın günlük petrol üretimi 1 milyon 200 bin varilin üstüne çıktı

Libyan

Ulusal Petrol Şirketi Başkanı Ferhat bin Kıdara, Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi, Ulusal Birlik Hükümeti Başkanı Abdulhamid Dibeybe, Libya Merkez Bankası Başkanı Es-Sıddık el-Kebir ve Muhasebe Bürosu Başkanı Halid Şekşek başkent Trablus'ta bir araya geldi.

Görüşmeden sonra yapılan yazılı açıklamada sözlerine yer verilen Bin Kıdara, görevi devraldığından beri kurumun hedefinin üretim seviyelerini artırmak olduğunu belirtti.

Bin Kıdara, petrol üretiminin günlük 1 milyon 200 bin varili biraz aştığını ve petrol sahalarının kapanması krizinden önceki üretim miktarını geçtiğini vurguladı.

Libya'da Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Dibeybe'nin 12 Temmuz'da Ulusal Petrol Kurumu Yönetim Kurulunu yeniden oluşturma çalışmaları kapsamında Mustafa Sanallah'ın yerine Ferhat Ömer bin Kıdara'yı görevlendirdiği bildirilmişti.

Ulusal Petrol Kurumunun yeni başkanı Bin Kıdara'nın 14 Temmuz'da görevini resmen teslim aldığı açıklanmıştı.

Bin Kıdara, 26 Temmuz'da yaptığı açıklamada, yaklaşık bir hafta öncesinde ortalama 870 bin varil seviyesinde olan günlük petrol üretiminin 1 milyon 25 bin varile ulaştığını aktarmıştı.

Ne olmuştu?

Libya'da 17 Nisan'dan bu yana çeşitli bölgelerdeki güvenlik sorunları nedeniyle petrol sahalarındaki üretimde ve petrol ihraç edilen limanlardaki faaliyetlerde aksaklık yaşanıyordu.

Bu süreçte üç petrol sahasındaki günlük üretimin toplam 100 bin ila 200 bin varile kadar düştüğü bildirilmişti.

Libya Petrol Hilali bölgesinin ileri gelenleri, 16 Temmuz'da yaptıkları açıklamada ise 3 aydır kapalı olan petrol sahaları ve limanlarında yaşanan krizin sona erdiğini ve petrol ihracatının yeniden başladığını duyurmuştu.

Libya'da milli gelirin önemli bir kısmı ham petrolden sağlanıyor. Bir "baskı unsuru" olarak kullanılan petrol üretimindeki aksaklık ülkede geçim sıkıntısına yol açıyor.

Normal şartlarda günde 1,4 milyon varil ham petrol üreten Libya, 2025'e kadar üretimini 1,6 milyon varile çıkarmayı hedefliyor.



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