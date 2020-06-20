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Dünya, Libya

Libya, Mısır'ın Arap Birliğine yaptığı Libya konulu toplantı çağrısını reddetti

Libya Dışişleri Bakanlığının, Mısır'ın Arap Birliğinde Libya konulu toplantı yapılması çağrısını reddettiği bildirildi.

Mücahit Aydemir   | 20.06.2020
Libya, Mısır'ın Arap Birliğine yaptığı Libya konulu toplantı çağrısını reddetti

Trablus

Özel "Libya El-Ehrar" televizyonunun, bakanlıktaki bir kaynaktan aktardığı habere göre, Trablus yönetimi, Kahire'nin Arap Birliğinde dışişleri bakanları düzeyinde Libya konulu olağanüstü toplantı yapılması çağrısını reddetti. 

Buna göre, bakanlığın, bu türden bir toplantının "genel teamüllere aykırı olduğunu" belirttiği ve "Kahire yönetimi, yapılacağı iddia edilen toplantı hakkında Ulusal Mutabakat Hükümeti ile istişare etmemiştir." açıklamasında bulunduğu kaydedildi.

Bakanlığın ayrıca, "Libya, kuralların ve hazırlık icraatlarının gözetilmediği durumlarda, herhangi bir toplantıdan çıkacak belgeye karşı koyma hakkını saklı tutar." vurgusu yaptığına işaret edildi.

Arap Birliği Genel Sekreterliği, bugün Mısır'dan, Libya'daki gelişmeleri müzakere etmek için olağanüstü toplantı çağrısı talebi almıştı.

Libya hükümetinden ise konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Arap Birliği de toplantı konusundaki kararını henüz duyurmadı.

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