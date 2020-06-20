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Dünya

Macaristan'dan Romanya Cumhurbaşkanına tepki

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Szijjarto, Romanya Cumhurbaşkanı Iohannis'i iki ülke arasındaki ilişkilere kasıtlı olarak zarar vermekle suçladı.

Mehmet Yılmaz   | 20.06.2020
Macaristan'dan Romanya Cumhurbaşkanına tepki

Budapeşte

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis'i iki ülke arasındaki ilişkilere kasıtlı olarak zarar vermekle suçladı.

Bakan Szijjarto, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, Iohannis'in, Macaristan'ın Kübekhaza ve Romanya'nın Beba Veche bölgesinde yapılması planlanan sınır kapısı planının incelenmesini talep etmesine tepki gösterdi.

Iohannis'in sürekli olarak Macaristan'ı ve Macar hükümetini Romanya'daki seçimlere karıştırdığını öne süren Szijjarto, ''Romanya Cumhurbaşkanı, iki ülke arasında yapılması planlanan sınır kapısını engellemek ile kasıtlı olarak Macar-Rumen iş birliğine zarar veriyor.'' ifadelerini kullandı.

Söz konusu sınır kapısının iki ülkeyi ve vatandaşlarını birbirine yakınlaştıracağını belirten Szijjarto, ''Romanya Cumhurbaşkanı maalesef aşırı derecede Macar karşıtı.'' şeklinde konuştu.

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