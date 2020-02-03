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Dünya

Libya krizine çözüm amacıyla askeri komite toplantısı Cenevre'de başlıyor

Birleşmiş Milletler, Libya krizine çözüm amacıyla 5+5 formatındaki askeri komite toplantısının bugün İsviçre'nin Cenevre kentinde başlayacağını duyurdu.

Bayram Altuğ   | 03.02.2020
Libya krizine çözüm amacıyla askeri komite toplantısı Cenevre'de başlıyor

Cenevre

Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Libya krizine çözüm amacıyla 5+5 formatındaki Ortak Askeri Komitenin bugün BM himayesinde toplantılara başlayacağı bildirildi. 

Açıklamada, 5 üyenin uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti'nce (UMH), diğer 5 üyenin de Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in liderlik ettiği Libya Ulusal Ordusu isimli silahlı grup tarafından belirlendiği bilgisi paylaşıldı.

Toplantılara, BM Genel Sekreteri'nin Libya Özel Temsilcisi Ghassan Salame'nin moderatörlük yapacağı kaydedildi.

Toplantıların basına kapalı yapılacağı öğrenildi.

Cenevre'de geçen salı günü yapılması planlanan toplantı gerçekleşmemişti.

Berlin'de 19 Ocak'ta düzenlenen Libya konulu konferansta, uluslararası meşruiyete sahip UMH ve Hafter tarafından beşer askeri temsilcinin BM himayesinde kalıcı ateşkesi görüşmek üzere bir araya gelmeleri kararlaştırılmıştı.

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