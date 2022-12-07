Dolar
18.64
Euro
19.58
Altın
1,771.83
ETH/USDT
1,222.70
BTC/USDT
16,798.00
BIST 100
4,975.51
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Libya, Girit'in güneyinde sismik araştırma girişimi nedeniyle Yunanistan'ı kınadı

Libya Dışişleri Bakanlığı, Atina yönetiminin, Akdeniz’de Libya - Yunanistan deniz sınırlarında, petrol ve doğal gaz arama ve sondaj faaliyetleri için uluslararası şirketlerle anlaşmasını kınadı.

Aydoğan Kalabalık   | 07.12.2022
Libya, Girit'in güneyinde sismik araştırma girişimi nedeniyle Yunanistan'ı kınadı

Trablus

Libya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Yunanistan’ın ülkede yaşanan "krizi fırsat bilerek", deniz yetki alanları konusunda kendi tutumunu Libya’ya dayatmak hedefiyle, tartışmalı bölgelerde sismik araştırma yapmak için uluslararası şirketlerle anlaştığı kaydedildi.

Açıklamada “Libya Dışişleri Bakanlığı, Girit Adası'nın güneyi ve güneybatısında arama faaliyetleri konusundaki tutumu dolayısıyla Yunanistan’ı uyarmış, kınamış ve resmi olarak protesto etmiştir.” ifadelerine yer verildi.

Libya’nın deniz yetki alanları ve egemenliğini mümkün olan bütün kanuni ve diplomatik yollarla koruyacağı vurgulanan açıklamada, söz konusu adımın Atina yönetiminin tartışmalı bölgelerde arama faaliyetleriyle ilgili raporların doğruluğunun belirlenmesinin ardından atıldığı kaydedildi.

Yunanistan'ın bir süre önce Girit'in güneyinde sismik araştırma sahasını genişletmeyi planladığı belirtilmişti.

SKAI TV'ye konuşan Yunanistan Hükümet Sözcüsü Yannis İkonomu, ExxonMobil tarafından Girit'in güneyinde yapılan sismik araştırmaların sahasının güneye doğru genişletileceğine ilişkin haberleri teyit ederek, bu genişlemenin başlangıçtaki plan çerçevesinde yapıldığını ileri sürmüştü.

Araştırmanın "SANCO SWIFT" isimli gemiyle yapılacağı aktarılmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
MAZLUMDER "sahipsiz başıboş köpeklere" ilişkin rapor hazırladı
Van'da kar nedeniyle kapanan yollar açıldı
İstanbul Arnavutköy'de çevre kirliliğine neden olan atıklar temizlendi
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı başladı
Bakan Çavuşoğlu: Türkiye'nin F-16 alımına ilişkin nihai metinde olumsuz bir unsurun olmaması olumlu gelişme

Benzer haberler

Libya, Girit'in güneyinde sismik araştırma girişimi nedeniyle Yunanistan'ı kınadı

Libya, Girit'in güneyinde sismik araştırma girişimi nedeniyle Yunanistan'ı kınadı

Atina'da 2008'de polisin öldürdüğü genci anma yürüyüşünde olay çıktı

Yunanistan'da polis kurşunuyla ağır yaralanan 16 yaşındaki genç için eylemler devam ediyor

Yunanistan'da muhalefet partisi lideri AİHM'e başvurdu

Yunanistan'da muhalefet partisi lideri AİHM'e başvurdu
Libya hükümeti petrol ve gaz şirketlerini ülkede yeniden faaliyete başlamaya çağırdı

Libya hükümeti petrol ve gaz şirketlerini ülkede yeniden faaliyete başlamaya çağırdı
Yunanistan'da muhalefet lideri, dinleme skandalı için Yüksek Mahkeme Savcısı ile görüştü

Yunanistan'da muhalefet lideri, dinleme skandalı için Yüksek Mahkeme Savcısı ile görüştü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet