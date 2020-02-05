Euro
6.58
Dolar
5.98
BIST 100
122,320.80
Altın
1,557.43
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Hafter’in petrol üretim kesintisi, Libya ekonomisini yaklaşık 1 milyar dolar zarara uğrattı

Libya’nın doğusunda Halife Hafter’e bağlı silahlı grupların ve kabile üyelerinin, petrol limanlarını ve petrol üretim kuyularını kapatmasıyla yaşanan üretim kesintisinin Libya ekonomisine zararı bir milyar dolara ulaştı.

Enes Canlı   | 05.02.2020
Hafter’in petrol üretim kesintisi, Libya ekonomisini yaklaşık 1 milyar dolar zarara uğrattı

Trablus

Libya’nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter’e bağlı silahlı grupların ve kabile üyelerinin, 18 Ocak’tan itibaren petrol limanlarını ve petrol üretim kuyularını kapatmasıyla yaşanan üretim kesintisinin Libya ekonomisine zararı bir milyar dolara ulaştı.

Libya’da petrolün çıkartılması, işlenmesi, dağıtımı ve ihracatından sorumlu Libya Ulusal Petrol Kurumu, ülkedeki petrol üretiminin Hafter’e bağlı grupların blokajının ardından "günlük 1,2 milyon varilden 187 bin varile düştüğünü ve üretimde yüzde 80’den fazla kayıp yaşandığını" duyurdu.

Ulusal Petrol Kurumu, üretimdeki kesintinin 3 Şubat itibarıyla Libya ekonomisini "930 milyon dolar zarara uğrattığını" bildirdi.

Hafter'e bağlı Petrol Tesisleri Muhafızları isimli silahlı grup, Almanya'da Libya krizine ilişkin uluslararası konferans gerçekleştirilmeden bir gün önce, 18 Ocak'ta Hafter kontrolündeki Sirte Operasyon Dairesi'nden gelen talimatla Petrol Hilali bölgesindeki Brega, Ras Lanuf, Hariga, Zuveytine ve Sidra'daki petrol ihracat limanlarını kapatmıştı.

Hafter yanlısı aşiret liderleri de Şarara ve El-Fil petrol kuyularında üretimi durdurduklarını duyurmuştu.

Birleşmiş Milletler Libya Özel Temsilciliği ve aralarında ABD'nin de olduğu birçok ülke "Libyalıların can damarı niteliğindeki petrol ve doğal gaz sektörünün siyasi hamlelere kurban edilmemesi" çağrısı yapmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Afrika’da Fransa kâbusu – I: Tarihsel arkaplan
GÖRÜŞ - Yükselen Asya’nın karanlık yüzü: Gözaltı kampları
Türkiye-Ukrayna ilişkilerinde hassas denge
Şirketlerin ödeme gücü ve kredi hacmi artacak
İdlib saldırısının bölgesel-küresel jeopolitik bağlamda yol açacağı olası sonuçlar

Benzer haberler

Hafter’in petrol üretim kesintisi, Libya ekonomisini yaklaşık 1 milyar dolar zarara uğrattı

Hafter’in petrol üretim kesintisi, Libya ekonomisini yaklaşık 1 milyar dolar zarara uğrattı

Libya'da Hafter milislerinin attığı roket Trablus Üniversitesine düştü

Kiralık çeteler Hafter saflarında Libyalılara saldırmaya devam ediyor

Libyalı sözcü: UMH saflarında Suriyeli radikal unsurların bulunduğu iddiası yalan

Libyalı sözcü: UMH saflarında Suriyeli radikal unsurların bulunduğu iddiası yalan
Tobruk Meclisi'nden, Cenevre görüşmelerine 'şartlı katılım' kararı

Tobruk Meclisi'nden, Cenevre görüşmelerine 'şartlı katılım' kararı

BM Genel Sekreteri Guterres: Trump'ın sözde barış planına karşı uluslararası hukukun koruyucularıyız

BM Genel Sekreteri Guterres: Trump'ın sözde barış planına karşı uluslararası hukukun koruyucularıyız