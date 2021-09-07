İzmir'de 74 düzensiz göçmen yakalandı
İzmir'in Foça ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 74 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
İzmir
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, ilçe açıklarında düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekip sevk etti.
Ekip, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına bırakıldıkları belirlenen 3 can salında bulunan toplam 74 düzensiz göçmeni kurtardı.
Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.