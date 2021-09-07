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İzmir'de 74 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'in Foça ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 74 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Yusuf Soykan Bal   | 07.09.2021
İzmir'de 74 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, ilçe açıklarında düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekip sevk etti.

Ekip, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına bırakıldıkları belirlenen 3 can salında bulunan toplam 74 düzensiz göçmeni kurtardı.

Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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