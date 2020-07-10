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Dünya, Libya

Libya Genelkurmay Başkanı'ndan 'Türkiye ile iş birliği yeni başlıyor' mesajı

Libya Genelkurmay Başkanı Korgeneral Muhammed eş-Şerif, Türkiye ile Libya arasında imzalanan askeri ve güvenlik iş birliği mutabakat muhtırasının kendilerine çok şey verdiğini söyledi.

Enes Canlı   | 10.07.2020
Libya Genelkurmay Başkanı'ndan 'Türkiye ile iş birliği yeni başlıyor' mesajı

Trablus

Libya Genelkurmay Başkanı Korgeneral Muhammed eş-Şerif, Türkiye ile Libya arasında imzalanan askeri ve güvenlik iş birliği mutabakat muhtırasının kendilerine çok şey verdiğini başkent Trablus'un kurtarılmasına büyük katkı sağladığını söyledi.

Ülkede yayınlanan bir televizyon kanalına konuşan Şerif, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in geçen hafta Trablus'a yaptığı ziyaret ve buradaki temaslarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Şerif, Türkiye ile imzalanan mutabakat muhtırasının kendilerine çok şey verdiğini, Trablus ile diğer bölgelerin kurtarılmasına büyük katkı sağladığını belirtti ve "Türkiye ile anlaşma henüz ilk aşamalarında, son aşamalarında değil." sözleriyle de iş birliğinin ilerletileceği mesajını verdi.

Türkiye ile askeri eğitim konusunda üst düzey görüşmelerin devam ettiğini aktaran Şerif, Libya ordusunun eğitilmesi konusunda Türkiye'nin hazır olduğunu belirtti.

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter, kendisine bağlı milislere Nisan 2019'da başkenti ve yönetimi silah zoruyla ele geçirme emri vererek ülkesini şiddet sarmalına sürüklemişti. Birleşmiş Milletler nezdindeki ülkenin meşru temsilcisi Libya hükümeti, 14 ay sonunda Hafter'e bağlı milisleri başta Trablus il idari sınırının tamamı olmak üzere ülkenin batısındaki temel yerleşim noktalarından ve ulaşım arterlerinden çıkarmayı başarmıştı.

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