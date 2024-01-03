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Dünya

Libya’daki Şerare petrol sahası protestocuların baskını sonrası kapatıldı

Libya’nın güneyindeki Şerare Petrol Sahası, akaryakıt eksikliğini protesto eden Libyalıların dün akşam sahaya girmelerinin ardından kapatıldı.

Esat Fırat  | 03.01.2024 - Güncelleme : 03.01.2024
Libya’daki Şerare petrol sahası protestocuların baskını sonrası kapatıldı

Trablus

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Şerare Petrol Sahası yönetimi dün sahaya giren protestocularla yaptığı müzakerelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından bugün alanı tamamen kapatmak zorunda kaldı.

Saha yönetiminin, kapatma kararını Libya Ulusal Petrol Kurumu’na (NOC) bildirdiği ve protestocuların taleplerini NOC’a aktardığı kaydedilirken, geçtiğimiz yıllarda tekrarlanan kapanmalar sonucunda normal üretim hızına ulaşamaması nedeniyle sahanın bir kez daha kapatılmasının olumsuz etkileri olacağı ifade edildi.

NOC veya Libya Ulusal Birlik Hükümeti Petrol Bakanlığı, sahanın kapatılması ve protestocuların sahaya girmesi konusunda henüz bir açıklaması yapmadı.

Libyalı protestocular, 1 Ocak’ta yayınladıkları görüntüde, güneydeki rafinerinin kurulması kararının devreye sokulması, bozuk yolların bakımı, petrol şirketlerine güneylilerin atanması ve bölgedeki akaryakıt sıkıntısının giderilmesi yönündeki taleplerini dile getirmişti.

Başkent Trablus’un 800 kilometre güneyindeki Murzuk Çölü'nde 1980 yılında keşfedilen Şerare Petrol Sahası günlük 340 bin varil petrol üretim kapasitesine sahip.

Son beş yılda Libya'da meydana gelen şiddetli çatışmalar, petrol ihracatında önemli bir düşüşe neden olurken, petrol üretimini günde iki milyon varile çıkarmayı amaçlayan genişleme planlarını da geciktirmiş oldu.

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