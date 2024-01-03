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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İngiltere, Filistinlilerin Gazze dışına yerleştirilmesi yönündeki önerileri reddettiğini açıkladı

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, "İngiltere, Filistinlilerin Gazze dışına yerleştirilmesi yönündeki her türlü öneriyi kesin bir şekilde reddediyor." açıklamasında bulundu.

Behlül Çetinkaya  | 03.01.2024 - Güncelleme : 03.01.2024
İngiltere, Filistinlilerin Gazze dışına yerleştirilmesi yönündeki önerileri reddettiğini açıkladı Fotoğraf: Mustafa Hassona/AA

Londra

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, bazı İsrailli bakanların Gazze'deki Filistinlilerin, başka ülkelere yerleştirilmesi yönündeki söylemlerine ilişkin, "İngiltere, Filistinlilerin Gazze dışına yerleştirilmesi yönündeki her türlü öneriyi kesin bir şekilde reddediyor." ifadesini kullandı.

Bakanlık Sözcüsü, yaptığı açıklamada, "Gazze, işgal edilmiş Filistin toprağıdır ve gelecekteki Filistin devletinin parçası olacaktır. İngiltere, Filistinlilerin Gazze dışına yerleştirilmesi yönündeki her türlü öneriyi kesin bir şekilde reddediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Sözcü, İngiltere'nin, müttefiklerinin Gazzelilerin zorla yerinden edilmeye maruz bırakılmasına yönelik kaygılarını paylaştığını da ifade etti.

İsrailli Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin gönüllü olarak bölgeden göç etmelerine destek verdiklerini açıklamıştı.

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