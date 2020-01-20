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Dünya, Libya

Libya’daki Hafter milislerinin başkent çevresinde ateşkes ihlali devam ediyor

Libya’daki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Hafter’e bağlı milisler, başkent Trablus'un güneyindeki farklı cephelerde rastgele havan atışıyla ateşkesi ihlal ediyor.

Enes Canlı   | 20.01.2020
Libya’daki Hafter milislerinin başkent çevresinde ateşkes ihlali devam ediyor

Trablus

Libya’nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter’e bağlı milisler, başkentin güneyindeki farklı cephelerde havan atışıyla ateşkesi ihlale devam ediyor.

Berlin Konferansı’nda Libyalı taraflar sahadaki ateşkese bağlı kalacağı vaadinde bulunmasına rağmen başkent Trablus’ta akşam saatlerinde yine patlama sesleri duyuldu. 

Uluslararası meşruiyete sahip Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı güçlerin yürüttüğü Burkan el-Gadab Operasyonu Sözcüsü Abdulmalik el-Medeni, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hafter milislerinin başkentin güneyindeki cephelerde “rastgele havan atışıyla” ateşkesi ihlal ettiğini söyledi.

Medeni, Hafter milislerinin başkentin güneyindeki Selahaddin bölgesinde kullandığı top bataryasının, UMH güçleri tarafından etkisiz hale getirildiği bilgisini paylaştı.

Libya'daki taraflar ve uluslararası toplum, 19 Ocak Pazar günü Almanya'nın başkenti Berlin'de toplanırken Halife Hafter'e bağlı milisler, aynı şekilde Hallatat bölgesinde havan atışıyla ateşkesi ihlal etmişti. Hafter milislerinin havan saldırısında petrol tankerleri isabet almış ve yangın çıkmıştı.

Hafter milisleri dün gece Berlin Konferansı'nın sonuç bildirgesinin ardından da başkentin Selahaddin bölgesine havan saldırısı düzenleyerek ateşkesi ihlal etmişti.

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