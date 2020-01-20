Euro
6.54
Dolar
5.89
BIST 100
122,619.80
Altın
1,561.19
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

KKTC Enerji Bakanı Taçoy: Ada'da korsan bir devlet varsa o da Rum liderliğidir

KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Taçoy, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerini "korsanlık" olarak değerlendiren Güney Kıbrıs Rum Yönetimine tepki göstererek, "Ada'da korsan bir devlet varsa, o da Rum liderliğidir." açıklamasında bulundu.

Muhammet İkbal Arslan   | 20.01.2020
KKTC Enerji Bakanı Taçoy: Ada'da korsan bir devlet varsa o da Rum liderliğidir

Lefkoşa

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) tarafından dün yapılan "Türkiye, Doğu Akdeniz'de korsan devlete dönüşüyor." açıklamasına tepki gösterdi.

Rum yönetiminin haddini bilmesi gerektiğini vurgulayan Taçoy, "Ada'da korsan bir devlet varsa, o da Rum liderliğidir. Kıbrıs Türk halkı, anavatan Türkiye ile yoluna devam edecektir. Haklarımızın gasp edilmesine asla izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

GKRY, Yavuz sondaj gemisinin yeni sondaj görevi için Lefkoşa-1 hattına intikal etmesinin ardından, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerini kınayan bir açıklama yapmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İsrail'deki hükümet krizinde ultra-ortodoks Yahudilerin Rolü
'NATOME' bir Trump fantezisi mi, 2020'lerin gerçeği mi?
Alman ekonomisi için 'altın yılların' sonu mu?
Berlin Konferansı Libya krizini çözebilir mi?
Sudan’da güvenlik birimleri savaşı

Benzer haberler

KKTC Enerji Bakanı Taçoy: Ada'da korsan bir devlet varsa o da Rum liderliğidir

KKTC Enerji Bakanı Taçoy: Ada'da korsan bir devlet varsa o da Rum liderliğidir

'KKTC'nin TPAO'ya verdiği tüm lisans alanlarında kazı yapılacak'

AB'den Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerine ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a 'Hafter' tepkisi

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a 'Hafter' tepkisi
Yavuz'un yeni sondaj rotası Lefkoşa-1 hattı olacak

Yavuz'un yeni sondaj rotası Lefkoşa-1 hattı olacak
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan 'Libya'da ateşkes çağrısı' açıklaması

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan 'Libya'da ateşkes çağrısı' açıklaması