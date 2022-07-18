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Dünya, Libya

Libya’da düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programına üst düzey katılım

Trablus'ta düzenlenen programa katılan Libya Başbakanı Dibeybe, "Sivillerin İstanbul, Ankara ve diğer şehirlerde birlik ve beraberlik içinde hareket etmeleri, Türk halkının cesaretini ve seçilmiş yöneticilere sahip çıktığını gösterdi." dedi.

Aydoğan Kalabalık   | 18.07.2022
Libya’da düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programına üst düzey katılım

Trablus

Türkiye'nin Trablus Büyükelçiliği tarafından düzenlenen programda 15 Temmuz şehitleri anıldı.

Trablus'taki bir otelde, Kur’an-ı Kerim tilaveti, İstiklal Marşı ve Libya milli marşının okunmasıyla başlayan programa, Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri ve Savunma Bakanı Muhammed Haddad gibi üst düzey Libyalı yetkililer katıldı.

Büyükelçilik mensupları, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Libya Görev Grubu üst düzey komutanları, yabancı ülke misyon temsilcileri, Libya’daki Türk iş insanları ve diğer davetlilerin katıldığı programda konuşan Türkiye’nin Trablus Büyükelçisi Kenan Yılmaz, 15 Temmuz’da FETÖ’nün bertaraf edilmesinde en büyük payın kendi iradesi üzerinde bir güç tanımadığını, devletini ve demokratik haklarını korumak için kanını vermeye hazır olduğunu ortaya koyan Türk halkına ait olduğunu kaydetti.

Büyükelçi Yılmaz sözlerini şöyle sürdürdü:

"15 Temmuz gecesi demokrasiyi savunurken şehit olan vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyor, gazilerimize şükranlarımı ifade ediyorum. Ülkemiz hem yurt içinde ve hem de yurt dışında karalılıkla mücadele etmektedir. FETÖ’nün kendini lanse etmeye çalıştığı gibi eğitim ve hayır işleri ile uğraşan toplumsal bir hareket değil, siyasi ve ekonomik emelleri bulunan karanlık ve sinsi bir terör örgütü olduğu uluslararası planda anlaşılmaya başlanmıştır."

Libya’nın darbe teşebbüsü sonrasındaki tutumuna da değinen Yılmaz, "Libya’nın ülkemizdeki hain darbe teşebbüsü sonrasında örgüt uzantılarına karşı ivedilikle tedbir alan ülkeler arasında yer almış olması takdirle hatırlanmaktadır. Bu vesileyle Libya makamlarına bir defa daha teşekkür etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

"Türk halkı seçilmiş yöneticilere sahip çıktı"

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, törende yaptığı konuşmada, bütün dünyanın cesur Türk halkının bir grup askerin yönetimi ele geçirmek, şiddet ve dikta bir rejim kurmak için başlattığı darbe girişimine karşı mücadelesini takdirle takip ettiğini söyledi.

Türkiye’nin her yıl Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nü ihya etmesinin Türkiye yönetiminin o gün şehit düşen sivil, polis ve darbe karşısında duran askerlerin kanına vefalı olması bakımından önemli olduğunun altını çizen Dibeybe şunları kaydetti:

"Sivillerin İstanbul, Ankara ve diğer şehirlerde birlik ve beraberlik içinde hareket etmeleri, Türk halkının cesaretini ve seçilmiş yöneticilere sahip çıktığını gösterdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine Türk halkının darbecilere karşı sokaklara çıkması, halkların oyuyla seçilmiş olan yönetimlerin özgürlük ve kalkınmada daha güçlü olduğunu gösterdi. Türk halkı, Arap bölgesi halklarına sokağın demokrasinin garantörü olduğunu gösterdi ve onlara umut verdi."

Türkiye’de demokrasi ve istikrarın, PKK, DEAŞ ve FETÖ terör örgütü gibi yapılara karşı verilen mücadelede, yönetimin arkasındaki en büyük güç olduğunu kaydeden Dibeybe, "Biz Libya olarak Türkiye’nin terörle mücadelesini ve dikta rejimlere karşı tutumunu destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Dibeybe, Türk halkının özgürlüğü için verdiği mücadeleye güvendiklerini belirterek sözlerini "Allah Türkiye, Libya ve bölgede daha güzel yarınlar için canını veren şehitlere rahmet eylesin.” temennisiyle bitirdi.

Libya’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı, 17 Temmuz Pazar akşamı yapıldı.

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