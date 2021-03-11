Euro
8.95
Dolar
7.47
BIST 100
1,556.49
Altın
1,722.66
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından İstiklal Marşı’nın kabulünün 100’ncü yıl dönümü dolayısıyla Galata Kulesi’nde Mapping gösterisi düzenleniyor.
logo
Dünya, Libya

Libya’da Başbakan Abdulhamid Dibeybe'nin kabinesinde yer alan isimler açıklandı

Libya’da Başbakan Abdulhamid Dibeybe'nin Savunma Bakanlığını da üstlendiği hükümette, ülkenin ilk kadın Dışişleri Bakanı ülkenin doğusundan, İçişleri Bakanı ise ülkenin güneyinden seçildi.

Aydoğan Kalabalık   | 11.03.2021
Libya’da Başbakan Abdulhamid Dibeybe'nin kabinesinde yer alan isimler açıklandı

Trablus

Libya Temsilciler Meclisinde dün güvenoyu alan Abdulhamid Dibeybe kabinesindeki bakanlar kamuoyuna duyuruldu.

Temsilciler Meclisinin yayımladığı listeye göre, Ulusal Birlik Hükümetindeki bakanlar ülkenin doğu (Barka), batı (Trablus) ve güney (Fizan) bölgelerinin nüfus yoğunluğuna göre belirlendi.

Dibeybe’nin Savunma Bakanlığını da üstlendiği yeni hükümette Dışişleri Bakanlığına dün açıklandığı gibi bir kadın getirildi. Ülkenin doğusundan seçilen Necla Muhammed el-Menguş Libya'nın ilk kadın Dışişleri Bakanı oldu.

İçişleri Bakanlığına ülkenin güneyini temsilen Halid Ticani Mazin atandı. Mazin, önceki hükümette İçişleri Bakanı Fethi Başağa’nın yardımcılığını yürütüyordu.

En fazla tartışılan bakanlıklardan Maliye'nin sorumluluğu ülkenin güneyinden Halid Mebruk Abdullah'a verilirken, yine önemli koltuklardan Petrol ve Doğalgaz Bakanlığı görevine ülkenin batı bölgesini temsil eden Muhammed Ahmed Avn getirildi.

Savunma, Dışişleri ve İçişleri Bakanlıklarının üç ayrı bölgeden seçildiği hükümette Hüseyin Katrani ve Ramazan Bucenah güney ve doğu bölgelerini temsilen Başbakan Yardımcısı olarak atandı.

Dibeybe hükümetinde 5 kadın bakan yer alıyor

Libya'nın yeni hükümeti 2 başbakan yardımcısının yanı sıra 33 bakandan oluştu. Hükümette 5 kadın bakan yer aldı.

Dışişleri Bakanı Menguş'un dışında Halime İbrahim Abdurrahman Adalet Bakanı, Vefa el-Kilani Sosyal İşler Bakanı, Mebruke Uki Kültür Bakanı, Huriye Milud ise Kadından Sorumlu Devlet Bakanı olarak kabinede görev yapacak.

Libya’nın ilk kadın Dışişleri Bakanı Menguş kimdir?

Dışişleri Bakanı Necla el-Menguş, Dibeybe hükümetinde dikkati çeken isimlerin başında geliyor.

Libya’nın doğusundaki Bingazi Üniversitesi Hukuk Fakültesinde ceza hukuku alanında yüksek lisans yapan Menguş, “çatışma ve barış yönetimi” alanında ABD'deki George Mason Üniversitesinde doktorasını tamamladı.

Yaklaşık 15 yıllık iş tecrübesi bulunan Menguş, farklı uluslararası kuruluşlarda görev yaptı. Menguş 2012'den bu yana ABD'de yaşıyordu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
YouTube, Kovid-19 aşıları hakkında yanlış bilgi içeren 30 bin videoyu kaldırdı
Kovid-19'da hastaneye yatış ve ölümleri yüzde 85 azaltan ilaç geliştirildi
İtalyan İlaç Ajansı, AstraZeneca aşısının bir serisine ait dozların ülke genelinde kullanımını yasakladı
Türkiye'nin Kovid-19 ile mücadelesi 'turkiyestopscovid.com' sitesi ile anlatılıyor
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 529 bini geçti

Benzer haberler

Libya’da Başbakan Abdulhamid Dibeybe'nin kabinesinde yer alan isimler açıklandı

Libya’da Başbakan Abdulhamid Dibeybe'nin kabinesinde yer alan isimler açıklandı

ABD Libya'da Ulusal Birlik Hükümetinin güvenoyu almasından memnun

Rusya, Libya’da Dibeybe hükümetine güvenoyu verilmesini memnuniyetle karşıladı

İtalya, Libya'da Dibeybe hükümetinin güvenoyu almasını büyük memnuniyetle karşıladı

İtalya, Libya'da Dibeybe hükümetinin güvenoyu almasını büyük memnuniyetle karşıladı
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Fransa Dış İstihbarat Başkanı'yla Libya'daki siyasi süreci görüştü

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Fransa Dış İstihbarat Başkanı'yla Libya'daki siyasi süreci görüştü
Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Serrac: Yeni hükümete tüm yetkilerimizi devretmeye hazırız

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Serrac: Yeni hükümete tüm yetkilerimizi devretmeye hazırız