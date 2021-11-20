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Dünya, Libya

Libya Başbakanı Dibeybe, ülkede yeniden diktatörlüğe dönülemeyeceğini düşünüyor

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, 24 Aralık'ta düzenlenmesi planlanan seçimlerle ilgili, halkın "diktatörlükten uzak duracak bilince sahip" olduğunu belirtti.

Çağrı Koşak   | 20.11.2021
Libya Başbakanı Dibeybe, ülkede yeniden diktatörlüğe dönülemeyeceğini düşünüyor

Trablus

Ülkenin batısındaki Zuvara kentine bakanlarla ziyarette bulunan Başbakan Dibeybe, şehrin ileri gelenleriyle görüştü.

Görüşme sonrasında açıklamada bulunan Dibeybe, "Bugün halk, monarşi ve diktatörlükten uzak duracak bilince sahip. Anneler, çocuklarının, tiranlığın ve diktatörlüğün önünü açacak bir savaşın kurbanı olmasını kabul etmez." dedi.

Vatanın kinle inşa edilemeyeceğini söyleyen Dibeybe, "Libyalılar, geçmişin yüklerinden kurtularak bir gelecek inşa edebilir." diye konuştu.

Libya'da başkanlık seçimleri

Libya Yüksek Seçim Komisyonu, dün yaptığı yazılı açıklamada, başkanlık seçimi için başvuran aday sayısının 23'e ulaştığını bildirmişti.

24 Aralık'ta düzenlenecek seçimler için, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter ile devrik lider Muammer Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam Kaddafi'nin yanı sıra eski İçişleri Bakanı Fethi Başağa adaylık başvurusunda bulunmuş, Tobruk Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih de aday olacağını açıklamıştı.

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'nin ilerleyen günlerde adaylığını açıklamasının beklendiği seçim için başvuru süresi 22 Kasım'da sona erecek.

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