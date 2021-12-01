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Dünya, Libya

Libya Başbakanı Dibeybe’nin adaylığının önündeki engel kalktı

Temyiz Mahkemesi, Libya Başbakanı Dibeybe’nin adaylığına yapılan itirazı reddederek adaylığının önünü açtı.

Aydoğan Kalabalık   | 01.12.2021
Libya Başbakanı Dibeybe’nin adaylığının önündeki engel kalktı

Trablus

Libya Ulusal Birlik Hükümeti (UBH) Başbakanı Abdulhamid Dibeybe’nin ülkede 24 Aralık'ta yapılması planlanan başkanlık seçimleriyle ilgili adaylık başvurusuna yapılan itiraz reddedildi.

Libya merkezli "February" televizyon kanalının haberine göre, Trablus Temyiz Mahkemesi İtiraz Komisyonu, Dibeybe’nin adaylığı hakkında Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) eski Dışişleri Bakanı Fethi Başağa tarafından yapılan itirazı sonuca bağladı.

Mahkeme heyeti tarafından yapılan değerlendirme sonucunda söz konusu itirazın reddedilmesine karar karar verilerek, Dibeybe’nin aday olmasının önünde herhangi bir engel bulunmadığı duyuruldu.

28 Kasım’da Trablus Temyiz Mahkemesi İtiraz Komisyonu’na Dibeybe’nin adaylığı hakkında yapılan itiraz başvurusunun kabul edildiği ve aday hakkında inceleme başlatıldığı duyurulmuştu.

Halife Hafter’in adaylığına yapılan itiraz dün kabul edildi

Libya’nın doğusundaki gayrimeşru silahlı milislerin lideri Halife Hafter’in başkanlık seçimleriyle ilgili adaylık başvurusuna yapılan itiraz başvurusu, Zaviye Mahkemesi İtiraz Komisyonu tarafından kabul edilerek inceleme başlatılmıştı.

Libya Yüksek Seçim Komisyonu, 24 Kasım'da 98 adaydan 25'ini farklı sebeplerden dolayı elemiş ve 73 adayın başvurusunun prensipte kabul edildiğini duyurarak itiraz sürecinin başladığını açıklamıştı.

Tartışmalı seçimler

Libya'da seçimler için zaman daralırken, Temsilciler Meclisi (TM) ve Devlet Yüksek Konseyi'nden oluşan taraflar, başkanlık ve parlamento seçimlerinin hukuki altyapısını belirleyecek kanunda bugüne kadar uzlaşamadı.

TM Başkanı ve ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter'in siyasi müttefiki Akile Salih, 8 Eylül'de tek taraflı şekilde başkanlık seçimlerine ilişkin bir kanun çıkardığını açıklamıştı.

Salih'in Meclis'te oylamaya sunmadan ve Devlet Yüksek Konseyi'ne başvurmaksızın çıkardığı bu kanun, Konsey tarafından reddedilmişti.

TM 4 Ekim'de tek taraflı çıkardığı bir başka kanunla, parlamento seçimlerinin başkanlık seçimlerinden bir ay sonra yapılacağını duyurmuştu.

BM öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun Kasım 2020 toplantılarında, her iki seçimin de 24 Aralık'ta yapılmasına karar verilmişti.

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