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Dünya

Kremlin: Erdoğan bölgesel ve uluslararası konularda önemli nüfuza sahip

Kremlin Sözcüsü Peskov, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bölgesel ve uluslararası konularda önemli nüfuza sahip olduğunu, bu nüfuzu Kiev üzerinde Minsk anlaşmalarının uygulanması yönünde kullanabilmesi halinde Rusya'nın memnuniyetle karşılayacağını bildirdi.

Emre Gürkan Abay   | 01.12.2021
Kremlin: Erdoğan bölgesel ve uluslararası konularda önemli nüfuza sahip

Moskova

Dmitriy Peskov, başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, ürkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında bir telefon görüşmesinin planlandığını söyledi.

Söz konusu görüşmede, Ukrayna konusunun da gündeme gelebileceğini anlatan Peskov, “Eğer Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konuyu açarsa, o zaman istişare edilebilir.” diye konuştu.

Peskov, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Türkiye’nin bölgede barışın sağlanması için Rusya ile Ukrayna arasında ara buluculuk yapabileceğine yönelik açıklamalarına değinerek “Erdoğan, bölgesel ve uluslararası konularda, birçok açıdan önemli bir nüfuza sahip. Eğer Sayın Erdoğan, bu nüfuzu Kiev üzerinde Minsk anlaşmalarının, Paris’te varılan anlaşmaların uygulanması yönünde kullanabilirse, Rusya bunu memnuniyetle karşılar.” dedi.

Rusya’nın Ukrayna krizinde taraflardan biri olmadığını savunan Peskov, Ukrayna’daki çatışmaların bir iç savaş olduğunu öne sürdü.

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