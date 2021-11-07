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Dünya, Libya

Libya Başbakanı Dibeybe, cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olacak

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'nin, ülkede 24 Aralık'ta yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olacağı bildirildi.

Ali Semerci   | 07.11.2021
Libya Başbakanı Dibeybe, cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olacak

Trablus

İsminin açıklanmasını istemeyen Dibeybe'ye yakın bir kaynak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Başbakan Abdulhamid Dibeybe, önümüzdeki cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olacak." dedi.

Ülkede seçim yasası konusunda ilgili resmi kurumlar arasında süregelen anlaşmazlıklara rağmen, Libya Ulusal Yüksek Seçim Komisyonu yaptığı açıklamada, 24 Aralık'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimleri için adaylık başvurularının yarından itibaren başlayacağını duyurdu.

Libya'da seçim karmaşası

Libya'da seçimler için zaman daralırken, Temsilciler Meclisi (TM) ve ülkede bir diğer yasama organı olan Devlet Yüksek Konseyinden (DYK) oluşan taraflar, başkanlık ve parlamento seçimlerinin hukuki altyapısını belirleyecek kanunda bugüne kadar uzlaşı sağlayamadı.

TM Başkanı ve Halife Hafter'in siyasi müttefiki Akile Salih, ilk olarak 8 Eylül'de tek taraflı şekilde başkanlık seçimlerine ilişkin kanun çıkardığını açıklamıştı.

Salih'in Mecliste oylamaya sunmadan ve DYK'ye başvurmaksızın çıkardığı kanun DYK tarafından reddedilmişti. Söz konusu kanun, çifte vatandaşlık ve askeri pozisyon engeli gibi başkanlık adaylığı kriterlerine uymamasına rağmen Hafter'in seçimlere girmesinin önünü açıyordu.

Son olarak TM, 4 Ekim'de tek taraflı çıkardığı bir diğer kanunla, parlamento seçimlerinin başkanlık seçimlerinden bir ay sonra yapılacağını duyurmuştu.

BM öncülüğündeki Siyasi Diyalog Forumunun Kasım 2020 toplantılarında, her iki seçimin de 24 Aralık'ta yapılmasına karar verilmişti.

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