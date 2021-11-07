Dolar
9.69
Euro
11.22
Altın
1,818.23
ETH/USDT
4,195.00
BTC/USDT
62,790.00
BIST 100
1,583.59
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 754 bin 311'e çıktı

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölenlerin sayısı, son 24 saatte 374 artışla 754 bin 311’e yükseldi.

Dildar Baykan Atalay   | 07.11.2021
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 754 bin 311'e çıktı

Washington

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, ABD'de virüs tespit edilenlerin sayısı 29 bin 185 artışla 46 milyon 466 bin 504'e çıktı.

Virüs nedeniyle son 24 saatte 374 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde toplam ölü sayısı 754 bin 311'e ulaştı.

California 4 milyon 959 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 4 milyon 260 bini aşan vakayla Teksas ve 3 milyon 701 binden fazla vakayla Florida izledi.

California can kaybında da 72 bin 511 ile ilk sırada bulunuyor, bu rakam Teksas'ta 71 bini, Florida'da 60 bini geçti.

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri verilerine göre, 12 yaş ve üzeri nüfusun yüzde 78,6'sına en az bir doz, yüzde 68,2’sine ise iki doz aşı uygulandı. Aşısı tamamlananların yüzde 12’sine ise takviye dozu yapıldı.

Ülkede 223,2 milyondan fazla kişiye ilk doz, 193,6 milyondan fazla kişiye ikinci doz, 23,1 milyondan fazla kişiye ise takviye dozu aşı yapıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 754 bin 311'e çıktı
Her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısı İstanbul ve Ankara'da düştü, İzmir'de arttı
Türkiye'de 27 bin 474 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 203 kişi yaşamını yitirdi
Ukrayna'da Kovid-19 salgınında 'günlük en yüksek' ölü sayısı kaydedildi
Rusya’da Kovid-19 vakaları salgının başlangıcından bu yana en yüksek seviyede

Benzer haberler

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 754 bin 311'e çıktı

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 754 bin 311'e çıktı

Her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısı İstanbul ve Ankara'da düştü, İzmir'de arttı

Filistin: ABD konsolosluğunun Kudüs'te yeniden açılması dışında hiçbir şeyi kabul etmeyeceğiz

Nikaragua halkı bugün devlet başkanlığı seçimi için sandık başına gidiyor

Nikaragua halkı bugün devlet başkanlığı seçimi için sandık başına gidiyor
İsrail Başbakanı, ABD'nin Kudüs'te Filistinliler için konsolosluk açmasına karşı olduğunu söyledi

İsrail Başbakanı, ABD'nin Kudüs'te Filistinliler için konsolosluk açmasına karşı olduğunu söyledi
Türkiye'de 27 bin 474 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 203 kişi yaşamını yitirdi

Türkiye'de 27 bin 474 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 203 kişi yaşamını yitirdi