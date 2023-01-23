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Dünya

Letonya, Rusya ile diplomatik ilişkilerin seviyesini düşürme kararı aldı

Letonya Dışişleri Bakanı Edgars Rinkevics, Ukrayna'ya yönelik saldırıları nedeniyle Rusya'yla diplomatik ilişkilerin seviyesini düşürme kararı aldıklarını bildirdi.

Murat Temizer   | 23.01.2023
Letonya, Rusya ile diplomatik ilişkilerin seviyesini düşürme kararı aldı

Varşova

Rinkevics, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarını "acımasız" olarak nitelendirdi.

Letonya'nın Estonya ile dayanışma içinde hareket edeceğini belirten Rinkevics, "Letonya, 24 Şubat'tan itibaren Rusya ile diplomatik ilişkilerinin seviyesini düşürecek ve Rusya'nın buna göre hareket etmesini talep edecek." ifadesini kullandı.

Estonya'nın, Rusya'nın Tallin Büyükelçiliğindeki çalışan sayısını azaltması yönünde karar alması üzerine Rusya Dışişleri Bakanlığı, Estonya'nın Moskova Büyükelçisi Margus Laidre'den ülkeyi terk etmesini istemişti.

Açıklamada, bu kararın "dostça olmayan" adım olduğu belirtilmiş ve bunun üzerine Laidre'nin Rusya Dışişleri Bakanlığına çağrıldığı kaydedilmişti.

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