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Dünya

İran, AP'nin Devrim Muhafızları kararının "terör örgütlerini güçlendireceğini" savundu

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Avrupa Birliğinin (AB) Devrim Muhafızları Ordusunu "terör" listesine alması durumunda terörle mücadele eden bir gücün elini bağlayarak terör örgütlerini güçlendireceğini söyledi.

Haydar Şahin   | 23.01.2023
İran, AP'nin Devrim Muhafızları kararının "terör örgütlerini güçlendireceğini" savundu

Tahran

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Avrupa Birliğinin (AB) Devrim Muhafızları Ordusunu "terör" listesine alması durumunda terörle mücadele eden bir gücün elini bağlayarak terör örgütlerini güçlendireceğini ve AB'nin kendi ayağına sıkmış olacağını söyledi.

​​​​​​​Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kenani, başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi.

Kenani, başta Almanya olmak üzere bazı Avrupa ülkelerinin İran'a karşı "yapıcı olmayan müdahaleci" bir politika benimsediğini belirterek, AB'den İran'a yönelik duygusal ve zorlaştırıcı biz süreç izlemekten çıkıp, yapıcı bir yaklaşım sergilemesini umduklarını söyledi.

İran Devrim Muhafızları Ordusunun "terör" listesine alınmasını talep eden tasarının 19 Ocak'ta Avrupa Parlamentosunda (AP) kabul edilmesine tepki gösteren Kenani, Avrupa'nın bu girişimle terörle mücadele eden bir gücün elini bağlarken terör örgütlerini güçlendirdiğini savundu.

Kenani, "Eğer Avrupa güven ve huzur içindeyse bu Devrim Muhafızları Ordusunun Irak ve Suriye'de teröre karşı verdiği mücadele sayesinde." ifadelerini kullandı.

AB'nin "önceden düşünülmemiş, sonuçları hesap edilmemiş bu kararına gereken sertlikte misliyle karşılık vermeye hazır" olduklarını söyleyen Kenani, İran Meclisinin bu konuda ön hazırlıklar yaptığını ve AP'nin kabul ettiği bu tasarının onaylanması durumunda "AB’nin kendi ayağına sıkmış olacağını" ileri sürdü.

AP'nin söz konusu adımı sonrası Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın "Avrupa'nın düşmanca tavır alması durumunda İran'ın NPT'den çekilebileceği" yönündeki açıklamasının yeterince açık olduğunu vurgulayan Kenani, Devrim Muhafızları Ordusuna yaptırım uygulanması ile ilgili girişimlere ilişkin Avrupalılara "gerekli uyarıların" yapıldığını, ülkenin bir kurumunun terörist olarak görülmesinin hukuki temellere aykırı olduğunu kaydetti.

Güney Kore'de bloke edilen 7 milyar dolar

Kenani ayrıca ABD yaptırımları nedeniyle İran'ın Güney Kore'de bloke edilen 7 milyar dolar parasına işaret ederek, Güney Kore'den mali talepte bulunmanın İran halkının yasal hakkı olduğunu söyledi.

Güney Kore hükümeti ile müzakerelerin farklı kanallar ve platformlarda devam etiğini aktaran Kenani, Seul hükümetinin bu konudaki işbirliğinin tatmin edici düzeyde olmadığını dile getirdi.

Kenani, İran'ın Birleşmiş Milletler üyeliği ile ilgili mali gereksinimlerinin bir kısmının bloke edilen paradan ödendiğini belirtti. Kenani, kalan paranın ödenmesi konusunda ise "Güney Kore hükümetinin bu konuda yasal görevlerini yerine getirmesi, İran hükümeti ve halkının beklentisidir." ifadelerini kullandı.

ABD ile mahkum takası

İran ile ABD arasındaki mahkum takası konusuna da değinen Kenani, bu meselede daha önce görüşmelerin olduğunu, ABD hükümetinin ilk anlaşmaya rağmen mahkum takasını yaptırımların kaldırılması ve Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) müzakere sürecine bağladığını söyledi.

Kenani, bu konunun kendileri için önemli olduğunu belirterek, "Konuya insani açıdan yaklaşıyoruz. ABD hapishanelerinde hukuka aykırı bir şekilde tutulan İranlı mahkumların serbest bırakılmasını ve ailelerine kavuşmasını istiyoruz. Bu konu KOEP ile bağlantılı değil." açıklamasında bulundu.

Kenani, aracı hükümetler yoluyla mesaj alışverişine hazır olduklarını sözlerine ekledi.

AP'nin İran aleyhine kararı

AP, 19 Ocak'ta, AB tarafından İran'a daha fazla yaptırım getirilmesi, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney ve Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'ye yaptırım uygulanması, Devrim Muhafızları Ordusunun AB'nin terör listesine alınması taleplerini içeren ancak bağlayıcılığı olmayan bir karar tasarısını kabul etmişti.

Tasarıda, İran'da Mahsa Emini'nin polis nezaretinde ölmesinin ardından başlayan protestolar nedeniyle verilen idam cezalarının kınandığı, gözaltına alınan göstericilerin serbest bırakılması gerektiği ifade edilmişti.

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