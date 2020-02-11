Lavrov ve Maas, Libya krizini görüştü
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile Libya krizini görüştü.
Moskova
Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile telefon görüşmesi yaptı.
Birlemiş Milletler Güvenlik Konseyinde Libya meselesine ilişkin yapılan görüşmeler ele alınırken, "Rusya, Libya'daki tarafların anlaşmaya varmalarını teşvik etme konusundaki pozisyonunu teyit etti." ifadelerine yer verildi.
Görüşmede, Libya'nın komşu ülkelerinin ve Afrika Birliğinin pozisyonuna önem verilmesi gerektiği vurgulandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.