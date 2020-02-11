Euro
6.57
Dolar
6.01
BIST 100
119,797.80
Altın
1,565.79
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Lavrov ve Maas, Libya krizini görüştü

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile Libya krizini görüştü.

Dmıtrı Chırcıu   | 11.02.2020
Lavrov ve Maas, Libya krizini görüştü

Moskova

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile telefon görüşmesi yaptı.

Birlemiş Milletler Güvenlik Konseyinde Libya meselesine ilişkin yapılan görüşmeler ele alınırken, "Rusya, Libya'daki tarafların anlaşmaya varmalarını teşvik etme konusundaki pozisyonunu teyit etti." ifadelerine yer verildi.

Görüşmede, Libya'nın komşu ülkelerinin ve Afrika Birliğinin pozisyonuna önem verilmesi gerektiği vurgulandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sözde 'Filistin Barış Planı’nı' kimler, neden destekliyor?
Düşen uyduya rağmen İran uzay programında kararlı
Çin’in koronavirüs salgını ile imtihanı
Türkiye-AB ilişkileri: Sorunlu ve zorunlu birliktelik
Trump'ın Kudüs teo-politiği ve Yüzyılın 'Barış' Anlaşması

Benzer haberler

Lavrov ve Maas, Libya krizini görüştü

Lavrov ve Maas, Libya krizini görüştü

Libya'da Hafter'e dış destek sürdükçe kaos bitmeyecek

Fransa Suriye’den Senegal’e karşımızda

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Filistinli mevkidaşıyla telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Filistinli mevkidaşıyla telefonda görüştü
Rusya Libya krizine ilişkin 5+5 formatındaki toplantının hemen yapılmasını istiyor

Rusya Libya krizine ilişkin 5+5 formatındaki toplantının hemen yapılmasını istiyor