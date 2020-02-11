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Dünya

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Jeffrey'i Suriye'deki adımları koordine etmesi için Ankara'ya gönderdim

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Suriye'deki gelişmelere ilişkin, "James Jeffrey'i, bu istikrarı bozucu saldırıya yanıt olarak atılacak adımları koordine etmesi için Ankara'ya gönderdim. NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız." dedi.

Dildar Baykan   | 11.02.2020
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Jeffrey'i Suriye'deki adımları koordine etmesi için Ankara'ya gönderdim

Washington

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İdlib'de şehit edilen Türk askerlerinin ailelerine başsağlığı dileyerek, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'i, Suriye'de atılacak adımları koordine etmek için Ankara'ya gönderdiğini belirtti.

Pompeo, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Dün, İdlib'deki saldırıda hayatını kaybeden askerlerin ailelerine başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Paylaşımında, Esed rejimi ve Rusya'nın İdlib'deki saldırılarının durması için de çağrıda bulunan Mike Pompeo, "James Jeffrey'i, bu istikrarı bozucu saldırıya yanıt olarak atılacak adımları koordine etmesi için Ankara'ya gönderdim. NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız." değerlendirmesinde bulundu.

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