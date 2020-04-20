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Dünya, Koronavirüs

Latin Amerika'da Kovid-19 vaka sayısı 100 bini aştı

Nüfusu 600 milyonu aşan Latin Amerika bölgesinde Kovid-19 vaka sayısı 100 bini geçti.

Muhammed Emin Canik   | 20.04.2020
Latin Amerika'da Kovid-19 vaka sayısı 100 bini aştı Fotoğraf: Boris Vergara /AA

Buenos Aires


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Ülke ve bölgelerdeki yeni Kovid-19 vakalarına ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Latin Amerika'da 4 bin 939 kişinin hayatına mal olan virüs, 101 bin 100 kişide görüldü.

Bölgede virüs kaynaklı ilk ölümün yaşandığı Brezilya, 2 bin 462 ölüm ve 38 bin 654 vaka sayısıyla "bölgede Kovid-19'dan en çok etkilenen ülke" olarak öne çıkıyor.

Bölge ülkelerindeki Kovid-19 nedeniyle ölü ve vaka sayıları şöyle:

"Ekvador 474 / 9 bin 468, Şili 133 / 10 bin 88, Peru 400 / 15 bin 628, Kolombiya 179 / 3 bin 792, Arjantin 132 / 2 bin 839, Uruguay 10 / 517, Bolivya 32 / 520, Venezuela 9 / 256, Paraguay 8 / 206, Meksika 650 / 7 bin 497, Panama 120 / 4 bin 273, Dominik Cumhuriyeti 226 / 4 bin 680, Küba 34 / 1035, Kosta Rika 5 / 660, Honduras 46 / 472, Guatemala 7 / 257, El Salvador 7 / 201, Haiti 3 / 47 ve Nikaragua 2 / 10."

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