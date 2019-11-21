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Dünya

Laos-Tayland sınırında 6,1 büyüklüğünde deprem

Güneydoğu Asya ülkesi Laos'un kuzeybatısında 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ömer Faruk Yıldız   | 21.11.2019
Laos-Tayland sınırında 6,1 büyüklüğünde deprem

Kuala Lumpur

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumundan yapılan açıklamada, yerel saatle sabah 06.50'de Laos'un Tayland sınırında bulunan Xayaboury kentinde 6,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildiği belirtildi.

Tayland'ı da etkileyen deprem, ülkenin kuzey kesimleri başta olmak üzere başkent Bangkok'ta hissedildi.

Deprem 31 kilometre derinliğinde meydana geldi

Merkez üssü Mueang Nan bölgesi olan depremin yerin 31 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirildi.

Depremde herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı.

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