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Dünya, Koronavirüs

Kuveyt ve Fas'ta koronavirüs vakaları artıyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı Kuveyt'te 58'e, Fas'ta 2'ye yükseldi.

Safiye Karabacak   | 05.03.2020
Kuveyt ve Fas'ta koronavirüs vakaları artıyor

Doha

Kuveyt Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Müsteşarı Busina el-Mudaf, yaptığı basın açıklamasında, İran'dan gelen 2 kişide daha koronavirüs tespit edildiğini belirtti. 

Ülkede salgına yakalananların sayısının 58'e çıktığını aktaran Mudaf, daha önce yoğun bakıma alınan 2 kişi haricinde tüm hastaların durumunun stabil olduğunu ifade etti.

Fas'ta ikinci vaka

Fas Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise dün gece İtalya'dan gelen Faslı bir kadında virüse rastlandığı, bunun ülkedeki ikinci vaka olduğu kaydedildi.

Açıklamada, hastanın Kazablanka'da bir hastanede karantina altında tutulduğu aktarıldı.

Sağlık Bakanlığı 3 Mart'ta, Fas'ta ilk Kovid-19 vakasının tespit edildiğini duyurmuştu. Virüse yakalanan kişinin İtalya'da ikamet eden ve ülkeye gelen bir Fas vatandaşı olduğu belirtilmişti.

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