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Dünya

Kuveyt Emiri Sabah son yolculuğuna uğurlandı

Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, son yolculuğuna uğurlandı.

Hacer Başer   | 30.09.2020
Kuveyt Emiri Sabah son yolculuğuna uğurlandı

Kuwait

Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, son yolculuğuna uğurlandı.

Kuveyt devlet televizyonunun haberine göre, Emir Sabah'ın naaşı, ülkenin kuzeydoğusundaki Havalli ilinde bulunan Bilal bin Rabah Camisi'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından, ülkedeki en büyük mezarlık olan Suleybihat Kabristanı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine, Katar Emiri Temim bin Hamed ile Kuveyt'in yeni Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, Meclis Başkanı Merzuk Ali el-Ganim ve Başbakan Sabah el-Halid es-Sabah başta olmak üzere üst düzey devlet yetkilileri ve emirler katıldı.

Kuveyt Emiri Sabah'ın naaşı bugün ABD'den başkent Kuveyt'e getirilmişti.

Kuveyt Emirlik Divanı, gün içerisinde yaptığı açıklamada Kuveyt Emiri Sabah'ın cenaze merasiminin sadece akrabalarının katılımıyla düzenleceğini belirtmişti.

Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, dün 91 yaşında hayatını kaybetmişti.

Kuveyt Bakanlar Kurulu'nun açıklamasıyla, ülkenin yeni emiri olduğu duyurulan Veliaht Prens Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah (83), bugün meclis önünde yemin ederek görevine başladı.

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