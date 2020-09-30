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Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusuna ait askeri ekipmanların imha görüntülerini paylaştı.
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Dünya, Azerbaycan cephe hattı

Azerbaycan, Ermenistan hava saldırı ve savunma sistemlerini vurdu

Azerbaycan ordusunun topraklarını işgalden kurtarmak için başlattığı karşı saldırıda Ermenistan ordusunun kayıp vermeye devam ettiği bildirildi.

Ruslan Rehimov   | 30.09.2020
Azerbaycan, Ermenistan hava saldırı ve savunma sistemlerini vurdu

Bakü

Azerbaycan ordusunun topraklarını işgalden kurtarmak için başlattığı karşı saldırıda Ermenistan ordusunun kayıp vermeye devam ettiği bildirildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Son saatlerde cephenin farklı yönlerinde düşmanın 1 Uragan roketatar sistemi, 1 OSA hava savunma sistemi, 3 BM-21 Grad roketatarı, 1 piyade savaş aracı ve 2 D-20 obüs topu imha edildi." ifadeleri kullanıldı.

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