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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde cuma hutbesi irat ediyor.
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Dünya

Küresel su döngüsü "insanlık tarihinde ilk kez" dengesini kaybetti

Yayımlanan bir rapora göre, dünyanın su döngüsü “insanlık tarihinde ilk kez” dengesini yitirdi.

Muhammet Nazım Taşcı  | 18.10.2024 - Güncelleme : 18.10.2024
Küresel su döngüsü "insanlık tarihinde ilk kez" dengesini kaybetti

Istanbul

​​​​​​​The Hill gazetesinin haberine göre, Hollanda hükümetine bağlı olan ve Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) tarafından desteklenen "Uluslararası Küresel Su Ekonomisi Komisyonu" tarafından küresel su döngüsü ile ilgili rapor yayımlandı.

Raporda, dünyanın su döngüsünün “insanlık tarihinde ilk kez” dengesini yitirmiş durumda olduğuna işaret edilerek, bu dengesizlik "on yıllardır süren kolektif kötü yönetim ve suyun değerinin bilinmemesine" bağlandı.

Her gün 5 yaşın altında 1000 çocuğun güvenli olmayan su ve temizliğe bağlı hastalıklar nedeniyle öldüğüne dikkatin çekildiği raporda, "Ortak geleceğimiz için artık tatlı su mevcudiyetine güvenemeyiz." ifadelerine yer verildi.

Raporda ayrıca gıda sistemlerinde tatlı suyun tükenmekte olduğu ve altlarındaki akiferler kurudukça şehirlerin batmakta olduğu vurgulandı.

Dünyadaki gıda üretiminin yarısından fazlasının su kaynaklarının azalmasının beklendiği bölgelerde gerçekleştiği anlatılan raporda, mevcut durumun daha da vahim hale gelebileceği kaydedildi.

Raporda ayrıca, mevcut uygulamaların değişmemesi halinde “ciddi” ekonomik etkilerin öngörüldüğüne işaret edilerek, bu sorunların ve iklim değişikliğinin neden olduğu artan sıcaklıkların etkilerinin, 2050 yılında yüksek gelirli ülkelerin gayri safi yurtiçi hasıla oranlarını, ortalama yüzde 8, düşük gelirli ülkelerin ise yüzde 10 ila 15 oranında azaltabileceği belirtildi.

Suyun yeryüzündeki ve atmosferdeki hareketi olan su döngüsü, suyun buharlaşması ve yağış gibi süreçleri içeriyor.

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