İtalya ve Fransa'da olumsuz hava koşulları can aldı
İtalya'da şiddetli fırtına ve yağış, pek çok yerleşim yerinde sel, taşkın ve su baskınlarına yol açarken, 1 kişi selde hayatını kaybetti. Fransa'nın başkenti Paris'te yağmur sırasında ağacın devrilmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi.
Roma/Paris
Ulusal basında çıkan haberlerde, son günlerde yoğun yağış alan kuzeybatıdaki Ligurya ve Toskana bölgelerinde çok sayıda nehir ve derede taşkınlar yaşanırken, bazı yüksek kesimlerde de heyelanlar meydana geldiği belirtildi.
İtalya'nın Liguria, Emilia-Romagna ile Toskana bölgelerinde şiddetli yağışlar etkili oldu ⤵️— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) October 18, 2024
• Nehir yataklarında bulunan yerleşim yerlerinde taşkınlar ve su baskınları meydana geldi
• İtalyan İtfaiyesi, bölgede arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor pic.twitter.com/difIz8lc1B
Ligurya Bölgesi’ne 16 Ekim’de 18 saatlik dilimde 200 milimetre, Toskana’da da bazı yerlere bir saat gibi kısa sürede 100 milimetre yağış düştüğü bunun neticesinde su kaynaklarına yakın yerleşim yerlerinden; Ligurya’da; Cenova, Rapallo, Savona, Chiavari kentlerinin, Toskana’da da Livorno ve Siena şehirlerinin olumsuz etkilendiği kaydedildi.
Özellikle Ligurya Bölgesindeki Entella ve Magra nehirlerinin taşkın riskine karşı kırmızı alarm verildiği ifade edildi.
Cenova yakınlarında ormanlık arazide yürüyüş yaparken yağmura yakalanan 75 yaşındaki bir kişinin de hayatını kaybettiği bildirildi.
Ayrıca Cenova kentinde Sori Köprüsü'nden akan sel sularının şelaleyi andıran görüntüleri basına ve sosyal medyaya yansıdı.
Yağışlar neticesinde Siena kentinin tren garında demiryollarının suyla kaplandığı görüldü.
Floransa kentinde de aşırı yağıştan tramvay hatlarının zarar gördüğü kaydedildi.
Ligurya ve Toskana'da sel ve taşkınların görüldüğü bazı şehirlerde de ilk ve orta dereceli okullarda eğitim ve öğretime bugün için ara verildi.
Başbakanlık Sivil Savunma Departmanı da söz konusu iki bölgedeki olumsuz hava koşulları dolayısıyla vatandaşları dikkatli olmaları ve yer değiştirmemeleri hususunda uyardı.
Fransa
Fransız basınındaki haberlere göre, dünden bu yana ülkenin güneyinde ve Paris civarında şiddetli yağış ve seller etkili oluyor.
Başbakan Michel Barnier, bakanlıkta kurulan kriz masasında yaptığı açıklamada, arama kurtarma ekiplerinin dünden bu yana ülke genelinde 2 bin 300 çağrıya müdahalede bulunduğunu aktardı.
Barnier, Fransa'nın güneyinde 40 yıldır bu denli şiddetli bir yağış dönemi görülmediğini ifade ederek, Lyon ve Saint-Etienne kentleri arasındaki ulaşımı sağlayan ve sular altında kalan A47 otoyolunu ulaşıma açmanın öncelikleri olduğunu kaydetti.
Başbakan Barnier, halkın, iklim değişikliğiyle beraber doğal afetler ve risklerle daha fazla yüzleşmeye hazır olması gerektiğini belirtti.
Öte yandan, Paris'te etkili olan şiddetli yağış nedeniyle dün akşam başkentin 19'uncu bölgesinde bir ağacın devrilmesi sonucu 49 yaşındaki bir erkek hayatını kaybetti, 2 kızı yaralandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.