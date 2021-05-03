Euro
10.00
Dolar
8.30
BIST 100
1,405.59
Altın
1,775.94
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Ekonomi

Küresel e-ticaretin toplam perakende satışları içerisindeki payı 2020'de yüzde 19’a yükseldi

Bahattin Gönültaş   | 03.05.2021
Küresel e-ticaretin toplam perakende satışları içerisindeki payı 2020'de yüzde 19’a yükseldi

Berlin


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) raporuna göre, küresel e-ticaretin toplam perakende satışları içerisindeki payı, 2020'de kısıtlamaların etkisiyle yüzde 19'a yükseldi.

UNCTAD, 2019 yılına ilişkin küresel e-ticaret tahmini ile 2020’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının e-ticarete yönelik öncü değerlendirmesine ilişkin raporunu yayımladı.

Raporda, 2019'da yüzde 16 olan küresel e-ticaretin toplam perakende satışlar içerisindeki payının, salgında kısıtlamaların etkisiyle 2020’de yüzde 19’a yükseldiği kaydedildi.

Güney Kore’de e-ticaretin payı, geçen yıl yüzde 20,8’den yüzde 25,9’a çıkarken, Çin’de yüzde 20,7’den 24,9’a, İngiltere’de yüzde 15,8’den 23,3’e ve ABD’de yüzde 11’den 14’e yükseldi.

En büyük 13 e-ticaret şirketinden 11'inin Çin veya ABD merkezli olması dikkati çekti. Çin merkezli Alibaba, brüt ürün hacmi sıralamasında ilk sırada yer alırken, Çinli şirketi ABD merkezli Amazon izledi.

UNCTAD'ın raporunda, salgının bazı e-ticaret şirketleri için satış rekorları sağlarken, araç kiralama ve seyahat gibi hizmetler sunan firmaların satışlarını çok olumsuz etkilediğini belirtti.

UNCTAD, dünyada e-ticaret sektörünün satış hacminin 2019’da bir önceki yıla göre yüzde 4 artarak 26 trilyon 700 milyar dolara yükseldiği de bildirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hindistan'da Kovid-19 vaka sayısı 20 milyona yaklaştı
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 130 milyonu geçti
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Suudi Arabistan, 17 Mayıs'tan itibaren vatandaşlarına yönelik seyahat yasağını kaldırıyor

Benzer haberler

Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 66 bin 161 kişi hakkında işlem yapıldı

Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 66 bin 161 kişi hakkında işlem yapıldı

Küresel e-ticaretin toplam perakende satışları içerisindeki payı 2020'de yüzde 19’a yükseldi

Hindistan'da Kovid-19 vaka sayısı 20 milyona yaklaştı

Sağlık Bakanı Koca'dan sosyal medyada yer alan ölüm raporuna ilişkin açıklama

Sağlık Bakanı Koca'dan sosyal medyada yer alan ölüm raporuna ilişkin açıklama
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 130 milyonu geçti

Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 130 milyonu geçti