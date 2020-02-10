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Dünya

Kremlin Sözcüsü Peskov: İdlib'deki durumdan endişe duymaya devam ediyoruz

Kremlin Sözcüsü Peskov, İdlib'deki durumdan endişe duymaya devam ettiklerini söyledi.

Dmıtrı Chırcıu   | 10.02.2020
Kremlin Sözcüsü Peskov: İdlib'deki durumdan endişe duymaya devam ediyoruz

Moskova

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir araya gelme ihtimalini değerlendirdi.

Peskov, "Liderlerin bir araya gelmesine yönelik somut bir plan yok. Ancak bunu Moskova göz ardı etmiyor." diye konuştu.

İdlib'deki durumu da değerlendiren Peskov, "İdlib'deki durumdan endişe duymaya devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'de rejim güçlerinin yoğun topçu atışı sonucu 5 askerin şehit olduğunu, 5 askerin yaralandığını bildirmişti.


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