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Dünya

Hamas lideri Heniyye: Şeyh Salah'a yönelik adaletsiz kararı kabul etmiyor ve kınıyoruz

Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye, 1948 Filistin İslami Hareketi lideri Şeyh Salah'a verilen hapis cezasına ilişkin, "Bu adaletsiz kararı kabul etmiyor ve kınıyoruz." dedi.

Nour Mahd Ali Abu Aisha,Hacer Başer   | 10.02.2020
Hamas lideri Heniyye: Şeyh Salah'a yönelik adaletsiz kararı kabul etmiyor ve kınıyoruz

Gazze

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, İsrail mahkemesinin 1948 Filistin İslami Hareketi lideri Şeyh Raid Salah'ı 28 ay hapis cezasına çarptırma kararına tepki gösterdi.

Heniyye, yaptığı yazılı açıklamada, "Bu adaletsiz kararı kabul etmiyor ve kınıyoruz. Karar, komplonun (Yüzyılın Anlaşması) büyüklüğünü ve uygulanması için yapılan dayatma çabalarını ortaya koyuyor." ifadelerini kullandı.

Kararın, Kudüs'te ABD'nin sözde barış planının uygulanmasını kolaylaştırmayı ve Mescid-i Aksa'nın İslami, Kudüs'ün de Arap kimliğine vurgu yapan sesleri susturmayı amaçladığını kaydeden Hamas lideri, Mescid-i Aksa ve Şeyh Salah ile dayanışma için geniş çaplı bir hareket başlatma çağrısında bulundu.

1948 Filistin İslami Hareketi lideri Şeyh Raid Salah bugün İsrail'in kuzeyindeki Hayfa kentinde bulunan mahkemede, yaptığı konuşmalar nedeniyle aralarında "terör örgütüne destek" iddiasının da bulunduğu 4 ayrı suçtan 28 ay hapse mahkum edilmişti.

Daha önceki 11 aylık tutukluluk süreci göz önünde bulundurulacak olan Şeyh Salah, 28 aylık fiili hapis cezasının 17 ayını cezaevinde geçirecek.

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