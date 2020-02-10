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Dünya

KKTC Başbakanı Tatar: Bu ulusa saldıranlar bedelini öder

KKTC Başbakanı Tatar, İdlib'deki saldırıya ilişkin, Türk ulusunun barışçıl ve insancıl olduğunu ancak haksızlığa ve saldırılara boyun eğmediğini vurgulayarak, "Bu ulusa saldıranlar, gün gele mutlaka bunun bedelini öder." değerlendirmesinde bulundu.

Muhammet İkbal Arslan   | 10.02.2020
KKTC Başbakanı Tatar: Bu ulusa saldıranlar bedelini öder

Lefkoşa

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar ile Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, İdlib'de rejim güçlerinin yoğun topçu atışı sonucu şehit olan askerler için başsağlığı dileğinde bulundu.

Başbakan Tatar, Facebook ve Twitter'dan yaptığı açıklamada, Suriye'deki Esed yönetiminin İdlib'de 5 Türk askerini daha şehit etmesini büyük üzüntüyle öğrendiklerini belirterek, "Türkiye'nin, ulusumuzun başı sağ olsun. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum." ifadelerini kullandı.

Türk ulusunun barışçıl ve insancıl olduğunu ancak haksızlığa ve saldırılara boyun eğmediğini vurgulayan Tatar, "Bu ulusa saldıranlar, gün gele mutlaka bunun bedelini öder." paylaşımında bulundu.

Bakan Taçoy da Twitter'dan "İdlib'de rejim güçlerinin topçu ateşi sonucu 5 askerin şehit olduğu, 5 askerin de yaralandığı haberini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diliyorum. Başımız sağ olsun." ifadelerine yer verdi.

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