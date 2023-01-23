Dolar
18.81
Euro
20.42
Altın
1,922.63
ETH/USDT
1,620.00
BTC/USDT
22,779.00
BIST 100
5,530.06
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Kremlin Sözcüsü Peskov, Batılı ülkelerde tedirginliğin sürekli arttığını söyledi

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'ya silah sevkiyatı yapan ülkelerin bundan ötürü sorumlu olacaklarını belirtti.

Emre Gürkan Abay   | 23.01.2023
Kremlin Sözcüsü Peskov, Batılı ülkelerde tedirginliğin sürekli arttığını söyledi

Moskova

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'ya silah sevkiyatı yapan ülkelerin bundan ötürü sorumlu olacaklarını belirterek "Varşova dahil Avrupalı ülkeler, Berlin'i uluslararası tecritle tehdit ediyor. Tüm bunlar, ittifak üyeleri arasındaki tedirginliğin sürekli arttığını, büyüdüğünü gösteriyor." dedi.

Peskov, başkent Moskova’da başta Almanya olmak üzere Batılı ülkelerin Ukrayna'ya yönelik olası tank sevkiyatını gazetecilere değerlendirdi.

Gündemdeki olası tank sevkiyatı nedeniyle Avrupa'daki ülkelerin birbirlerini suçlamaya başladıklarına işaret eden Peskov, "Varşova dahil Avrupalı ülkeler, Berlin'i uluslararası tecritle tehdit ediyor. Tüm bunlar, ittifak üyeleri arasındaki tedirginliğin sürekli arttığını, büyüdüğünü gösteriyor." diye konuştu.

Batılı ülkelerin Ukrayna'ya yönelik silah sevkiyatından sorumlu olduklarını belirten Peskov, "Ukrayna'nın teknolojik seviyesini artırma ve silah pompalanmasıyla doğrudan veya dolayı olarak bağlantılı tüm ülkeler bu durumdan sorumludur." dedi.

Peskov, silah sevkiyatının Ukrayna'ya zarar verdiğini kaydederek "Asıl mesele, tüm bu eylemlerin ve sözde desteğin bedelini Ukrayna halkının ödeyecek olmasıdır." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılması İstanbul'da protesto edildi
Milli Savunma Bakanı Akar: (İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği) Bu şekilde gittiği takdirde bizim tutumumuz çok net
Ağrı Dağı Milli Parkı'nda kızıl tuygunun yılan avı görüntülendi
Karabük'te 10 binden fazla öğrenci yemeğe ücret ödemeyecek
Türkiye Yazarlar Birliği: İsveç Dışişleri Bakanı ifade özgürlüğü hususunda filozof Spinoza'yı okusun

Benzer haberler

Letonya, Rusya ile diplomatik ilişkilerin seviyesini düşürme kararı aldı

Letonya, Rusya ile diplomatik ilişkilerin seviyesini düşürme kararı aldı

Rusya, Ukrayna'nın Donetsk bölgesindeki Krasnopillya yerleşim birimini ele geçirdi

AB ülkelerinin dışişleri bakanları Ukrayna ana gündemiyle toplandı

Kremlin Sözcüsü Peskov, Batılı ülkelerde tedirginliğin sürekli arttığını söyledi

Kremlin Sözcüsü Peskov, Batılı ülkelerde tedirginliğin sürekli arttığını söyledi
Polonya Başbakanı Morawiecki, tanklar konusunda Berlin'in onayı için başvurulacağını söyledi

Polonya Başbakanı Morawiecki, tanklar konusunda Berlin'in onayı için başvurulacağını söyledi
Litvanya: Almanya, Ukrayna'ya tankları gönderecek ancak sadece bir gün daha beklemek gerekecek

Litvanya: Almanya, Ukrayna'ya tankları gönderecek ancak sadece bir gün daha beklemek gerekecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet