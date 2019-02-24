Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.03
Dolar
5.32
BIST 100
103,185.70
Altın
1,328.59
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Öldürülen Rus muhalif Boris Nemtsov anısına yürüyüş düzenlendi

Rusya'nın başkenti Moskova'da, 2015'te silahlı saldırı sonucu öldürülen eski Başbakan Yardımcısı ve muhalif Boris Nemtsov anısına yürüyüş düzenlendi.

Emre Gürkan Abay  | 24.02.2019
Öldürülen Rus muhalif Boris Nemtsov anısına yürüyüş düzenlendi

Moskova

Rusya'nın başkenti Moskova'da, 2015'te silahlı saldırı sonucu öldürülen eski Başbakan Yardımcısı ve muhalif Boris Nemtsov anısına yürüyüş düzenlendi.

Moskova'nın merkezinde toplanan binlerce kişi, Nemtsov'un öldürüldüğü köprüye kadar yürüdü.

Rus muhalif Nemtsov'un öldürülmesinin 4. yılı

Nemtsov'un fotoğrafları ve pankartlarla yürüyüşe katılanlar, ellerindeki karanfilleri Rus muhalifin öldürüldüğü yere bıraktı. 

Moskova emniyetinin verilerine göre, yürüyüşe yaklaşık 10 bin kişi katıldı.

Rusya'nın St. Petersburg şehrinde de yüzlerce kişi Nemtsov'ın anısına düzenlenen yürüyüşe katıldı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin karşıtı gösterilere verdiği destek ve muhalif tutumuyla öne çıkan Nemtsov, 27 Şubat 2015'te, Kremlin Sarayı'na çok yakın bir yerde kurşunlanarak öldürülmüştü.

Rus mahkemesi, Nemtsov cinayetinden suçlu bulduğu Çeçenistan vatandaşı Zaur Dadayev'i 20 yıl hapse mahkum etmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'nin Venezuela'yı 'işgal stratejisinde' kritik gün
Batı'da imajı bozulan MbS Asya’ya yöneldi
Asya’nın diplomasi merkezi: Kazakistan
Avusturya’da bir cinayet ve PKK
Soçi’ye karşı Varşova: 'Kuzey Cephesine' karşı 'Güney Cephesi'

Benzer haberler

Türk nükleer enerji uzmanları mezun oldu

Türk nükleer enerji uzmanları mezun oldu

50’yi aşkın Türk uzman Akkuyu Nükleer AŞ'de çalışacak

'ABD'nin Venezuela'daki provokasyonları gerginliği artıracak'

'2019, Afganistan barış sürecinde belirleyici olacak'

'2019, Afganistan barış sürecinde belirleyici olacak'
ABD ve Rusya'nın Afganistan özel temsilcileri Ankara'da görüştü

ABD ve Rusya'nın Afganistan özel temsilcileri Ankara'da görüştü
'ABD'nin politikası Avrupa'nın güvenliğini rehin aldı'

'ABD'nin politikası Avrupa'nın güvenliğini rehin aldı'