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Dünya

Hollanda'da sarı yeleklilerden eylem

Hollanda'da sarı yelekliler, bu hafta Lahey kentinde toplanarak 13'üncü kez hükümeti protesto etti.

Abdullah Aşıran  | 24.02.2019
Hollanda'da sarı yeleklilerden eylem

Lahey

Sarı yelekliler, sosyal medyadan yapılan çağrılar üzerine Lahey kentinde toplanarak yürüdü. Malieveld Meydanı'nda başlayan yürüyüş, aynı yerde son buldu.

Genellikle ülkedeki aşırı sağ grupların yer aldığı gösteride, Başbakan Mark Rutte ve hükümetinin yanı sıra Avrupa Birliği'nin (AB) politikaları protesto edildi. Sarı yelekliler, Hollanda'nın da İngiltere gibi AB'den ayrılmasını talep etti.

Eylemciler yürüyüşte "Uyan artık" ve "Nexit" yazılı dövizler taşıyarak "Diren, engelle, bu siyaseti artık kabul etmiyoruz" ve "Rutte defol git" sloganları attı.

Çok sayıda polisin görev aldığı gösteride bir sis bombasına el konuldu.

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