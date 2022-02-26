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Kiev'de sirenler çalıyor
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Dünya, Rusya-Ukrayna krizi

Kremlin: Rusya'nın Ukrayna'daki askeri operasyon planı yeniden başladı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Ukrayna'daki askeri operasyon planının yeniden başladığını ve askeri güçlerin ilerlemeye devam ettiğini söyledi.

Dmitri Chirciu   | 26.02.2022
Kremlin: Rusya'nın Ukrayna'daki askeri operasyon planı yeniden başladı

Moskova

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere Rusya'nın Ukrayna'daki saldırıları konusunda açıklamalarda bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna ile müzakereler için Rus ordusuna operasyonu durdurma talimatı verdiğine dikkati çeken Peskov, ancak Kiev yönetiminin müzakerelerden vazgeçtiğini ileri sürdü.

Peskov, "Rusya'nın askeri operasyon planı yeniden başladı. Bugün öğleden sonra ana güçler ilerlemeye devam etti." ifadelerini kullandı.

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