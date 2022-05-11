Dolar
15.32
Euro
16.12
Altın
1,854.24
ETH/USDT
2,115.00
BTC/USDT
29,341.00
BIST 100
2,453.94
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Ukrayna: Rusya, doğudaki saldırılarını sürdürüyor

Ukrayna makamları, Rusya’nın ülkenin doğusundaki saldırılarına devam ettiğini belirtti.

Bahtiyar Abdülkerimov   | 11.05.2022
Ukrayna: Rusya, doğudaki saldırılarını sürdürüyor

Kiev

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Komutanlığından savaşın 77. gününe ilişkin yapılan açıklamada, Ukrayna'ya karşı savaş açan Rus ordusunun Belarus topraklarından füze ve hava saldırıları düzenleme olasılığının bulunduğu dile anlatıldı.

Açıklamada, ülkenin doğusundaki saldırılarını sürdüren Rus ordusunun en aktif faaliyetlerinin Slobojansk ve Donetsk yönlerinde gözlemlendiği kaydedildi.

Rusya’nın, Harkiv yönünde saldırı operasyonları yapmadığı ve Ukrayna birliklerinin saldırı hızını yavaşlatmak için savunmaya geçtiği aktarılan açıklamada, Ukrayna ordusunun başarılı operasyonu sonucu Harkiv yakınlarındaki Pitomnik yerleşim alanının işgalden kurtarıldığı bildirildi.

Açıklamada, Rus ordusunun, Slavyansk yönünde yeniden saldırıya geçmek için gereken koşulları yaratmaya odaklandığı ve bölgeye askeri malzeme ve teçhizat yığmaya devam ettiği dile getirildi.

Rus ordusunun, Donetsk yönünde Rubijne şehrini kontrol altına almaya ve Liman kasabasına yeni saldırı düzenlemeye odaklandığı vurgulanan açıklamada, Severniy Donets nehrinin sağ kıyısındaki mevzilerini korumaya çalıştığı, ayrıca Kurahovo ve Novopavlovka kasabalarına yönelik yeni saldırıya hazırlandığı ifade edildi.

Açıklamada, Rus ordusunun, Bahmutska yönünde Svetlodarsk ve Troitskoe yerleşim alanlarındaki Ukrayna birliklerini bombalamaya devam ettiği belirtildi.

Rus ordusunun Mariupol'daki esas çabalarının Azovstal fabrikası alanındaki Ukrayna askerlerini yok etmeye yoğunlaştığı kaydedilen açıklamada, bölgeye karadan ve havadan saldırılar düzenlendiği aktarıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 1670 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 9 kişi hayatını kaybetti
Çin'den DSÖ Genel Sekreteri Ghebreyesus'un 'sıfır vakanın' sürdürülemeyeceği sözlerine tepki
Prof. Dr. Necmi İlhan, Kovid-19 vaka sayılarındaki artışı değerlendirdi
Çin Kovid-19 salgınında 'dejavu' etkisini yaşıyor
Tayvan'da günlük Kovid-19 vaka sayısı 50 bini aşarak en yüksek seviyesini gördü

Benzer haberler

Biden: ABD, Ukrayna'nın tarım ihracatı açığını doldurabilir

Biden: ABD, Ukrayna'nın tarım ihracatı açığını doldurabilir

Ukrayna: Rusya, doğudaki saldırılarını sürdürüyor

Guterres'in Avusturya ziyaretine savaşın yol açtığı küresel gıda krizi damgasını vurdu

Ukrayna: Rusya'nın Azovstal'e saldırıları sürüyor

Ukrayna: Rusya'nın Azovstal'e saldırıları sürüyor
Josep Borrell: Ukrayna ile Rusya arasındaki arabuluculuk sürecinde Türkiye oldukça iyi bir iş çıkarıyor

Josep Borrell: Ukrayna ile Rusya arasındaki arabuluculuk sürecinde Türkiye oldukça iyi bir iş çıkarıyor
Guterres: Bölgede ciddi acılara yol açan bu anlamsız savaş sonlandırılmalı

Guterres: Bölgede ciddi acılara yol açan bu anlamsız savaş sonlandırılmalı