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Dünya

Kremlin: Rus uçağının Ukrayna tarafından roketle vurulması korkunç bir eylem

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Kiev yönetiminin suç içerikli eylemlerine ilişkin uluslararası soruşturma yapılması gerekiyor." dedi.

Dmitri Chirciu  | 25.01.2024 - Güncelleme : 25.01.2024
Kremlin: Rus uçağının Ukrayna tarafından roketle vurulması korkunç bir eylem Fotoğraf: Emre Gürkan Abay/AA

Moskova

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, 65 Ukraynalı esir dahil 74 kişinin içinde bulunduğu Rus uçağının Ukrayna tarafından roketle vurulmasının "korkunç bir eylem" olduğunu belirterek, "Kiev yönetiminin suç içerikli eylemlerine ilişkin uluslararası soruşturma yapılması gerekiyor." dedi.

Peskov, dün içinde çatışmalarda esir alınmış 65 Ukraynalı asker, 6 kişilik mürettebat ve 3 refakatçinin bulunduğu İl-76 tipi uçağın roketle vurulmasıyla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Olayın Rusya Savunma Bakanlığı tarafından incelendiğini belirten Peskov, "Elbette, Ukraynalıların bir gün içinde evlerinde olması gereken esirleri, kendi vatandaşlarını öldürmesi korkunç bir eylem. Bu eylemi anlamak mümkün değil. Kiev yönetiminin suç içerikli eylemlerine ilişkin uluslararası soruşturma yapılması gerekiyor." ifadesini kullandı.

Peskov, Rusya ve Ukrayna arasında esir değişimi sürecinin devam edip etmeyeceği yönündeki soruya, "Bu konuda kimse bir şey söyleyemez. Bu, sessizlik içinde gerçekleşmesi gereken bir süreç." yanıtını verdi.

Rus uçağının vurulması

Rusya Savunma Bakanlığı, dün, içinde Ukraynalı esirlerin de bulunduğu Rus uçağının Ukrayna tarafından roketle vurulduğunu duyurmuştu.

Uçakta, 6 kişilik mürettebat, çatışmalarda esir alınmış 65 Ukraynalı asker ve onlara refakat eden 3 Rus askeri personelin bulunduğu hatırlatılan açıklamada, uçağın mürettebatı ve tüm yolcularının hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rus uçağının vurulmasının ardından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyini (BMGK) acil toplanmaya çağırdıklarını duyurmuştu.

Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Ana Müdürlüğü, Rusya'nın, esirlerin nakli için Belgorod hava sahasının güvenliğinin belirli bir zaman diliminde sağlanması gerektiği konusunda kendilerine bilgi vermediğini açıklamıştı.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı da Belgorod-Harkiv istikameti de dahil olmak üzere terörist tehdidi ortadan kaldırmak, nakliye araçlarını imha etmek için önlemler almayı sürdüreceklerini bildirmişti.

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